متجاهلًا توسلاتهم.. مدير مدرسة إندونيسية يهشم موبايلات الطلاب بعد منع استخدامها

قام مدير أحدى المدارس الإندونيسية بتهشيم عشرات الهواتف النقالة بالمطرقة لعدم السماح باستخدامها داخل حرم المدرسة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأندونيسية، فقد وقع الحادث في مدرسة (الحسنة دارنجة الإسلامية الداخلية) في مقاطعة بانتن في جاوة الغربية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب الـ 30 هاتفًا تم تدميرها خلال الحملة التي أطلقها مدير المدرسة.

وبحسب الفيديو المُتداول، فقد سُمع صوت الطلاب الذين كانوا يشاهدون الحادثة باستياء، فيما لم يعترض أحد على تصرف المدير، الذي منع دخول الهواتف بالمدرسة، حتى لا تعطل الطلاب عن دراستهم.

يُقال إن للمدرسة قوانين قاسية ضد الطلاب الذين يصطحبون هواتفهم النقالة للمدرسة.

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