متجر كندي يطلق اسمي "وليد" و"وسيم" على حاويات القمامة.. وانتقادات تجبرها على الاعتذار

اضطرت متاجر Structube الكندية المتخصصة في الأثاث للاعتذار بعد إطلاق أسماء عربية شائعة على حاويات القمامة المعروضة للبيع لديها.

وقد اختارت الشركة اسمي "وليد" و"وسيم" على "قمامة" من الحديد المقاوم للصدأ وعرضهما للبيع بقيمة 59 دولارًا وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، قرت الشركة بخطئها وتعهدت بأن تكون أكثر حذرًا في المستقبل، كما تمت إزالة كلا العنصرين منذ ذلك الحين من موقع ويب Structube.

وقالت شركة Structube في رسالة نُشرت على حسابها على Twitter: "لقد تم لفت انتباهنا بحق أن تسمية صناديق القمامة بعد اسم أي شخص يمكن أن يكون مسيئًا، لا سيما إذا كان الاسم يوحي بأي مجموعة عرقية أو دينية أو أي أقلية أخرى".

وتابعت: "ترغب شركة Structube في الاعتذار لأي شخص قد أسيء إليه هذا الاستخدام غير الحساس للأسماء. لقد كان غير مقصود تمامًا، وكن مطمئنًا أننا سنكون أكثر حذرًا عند تسمية منتجاتنا".

لكن اعتذار الشركة لم يطفئ غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى مقاطعة الشركة وحثوا المتسوقين على الشراء من متاجر مثل Leon’s أو Mobilia بدلاً من ذلك.

وقال مستخدم تويتر "آدم ب" ردًا على اعتذار شركة Structube: "ياللعار!"

وكانت شركة Structube سريعة في الدفاع عن نفسها، وغردت: "يمكننا أن نؤكد لكم أن الصناديق لم يتم تسميتها بنية سيئة. يتم اختيار أسماء منتجاتنا بشكل عشوائي، قبل معرفة تفاصيل المنتج".

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