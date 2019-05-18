متحولة تستخدم "جلد السمك" لحل مشكلة في جسدها.. تعرفوا على التفاصيل!

للمرة الأولى في العالم تم عمل مهبل باستخدام جلد السمك البلطي لامرأة متحولة جنسيًا، بعد أن بدأت أعضاؤها التناسلية في الانكماش نتيجة عملية جراحية فاشلة، ويتمتع جلد السمك بثبات وقوة مثل جلد الإنسان.

ووفقًا للجراحين، فإن ماجو البالغة من العمر35 عامًا، لديها فرصة "حياة جنسية مناسبة" مع تعزيز ثقتها بنفسها بفضل جلد هذا المخلوق البحري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا الإجراء شديد التعقيد، يشمل استخدام قالب أكريليك على شكل أنبوبي ملفوف بجلد أسماك المياه العذبة في شكل بيولوجي لإعادة بناء وتمديد منطقتها الحساسة في عملية تستغرق ثلاث ساعات.

وتضمنت العملية إدخال قالبين منفصلين لإنشاء العضو الجديد، وتم دمج الجهاز الأول، المثبت على الغشاء البحري، داخل المهبل على مدار ستة أيام.

وعند الاتصال بجسم المريضة، يعرض جلد السمك المعقم والخالي من الرائحة خصائص نمو الخلايا المحفزة، وهو غني بالكولاجين من النوع الأول، ومادة تعزز الشفاء وقوية ومرنة مثل الجلد البشري.

وفي تلك الأثناء فإن الغشاء السمكي المرتبط بجدران القناة المهبلية يعيد تشكيلها مثل الخلايا الجذعية، حيث يمتص الجسم هذه الخلايا، وتتحول إلى أنسجة خلوية مماثلة للمهبل الفعلي.

وتم تصميم الجهاز الثاني المصنوع من السيليكون والموصف بأنه "سدادة كبيرة جدًا" للبقاء داخل المهبل لمدة تصل إلى ستة أشهر لمنع إغلاق الجدران.

وقال البروفيسور ليوناردو بيزيرا لـ"فوكس أون نيوز": "لقد تمكنا من خلق مهبل ذي طول فسيولوجي، وقد تعافت المريضة بشكل جيد للغاية، إنها تتجول بسهولة ولا تشعر بأي ألم وتتبول بشكل طبيعي، وفي غضون شهرين نعتقد أنها ستكون قادرة على ممارسة الجنس، كما يمكن إزالة الجهاز بعد هذه الفترة عند الرغبة".

وتم الترحيب بهذه العملية باعتبارها إنجازًا جديدًا في الجراحة النسائية التي تتعامل مع المشكلات الحساسة باستخدام جلد الحيوان المائي، الذي يتم إلقاؤه عادة كنفايات، كبديل للنسيج البشري المتجدد.

وأثناء حديثها إلى "فوكس أون نيوز"، كشفت المريضة التي تم تحويل جنسها أنها قررت ذلك قبل 20 عامًا، بدعم من عائلتها، بعد أن أدركت في سن المراهقة المبكرة أنها كانت إمرأة تعيش في جسم رجل.

وقالت ماجو: "كنت رابع شخص في البرازيل في العام 1999 أجري جراحة تجريبية، ولكن قبل عشر سنوات، أصبت بتضيق مهبلي، وبدأ فتح المهبل ليصبح أضيق وأقصر وانهارت القناة المهبلية".

وقد عانت ماجو من عدم ارتياح مستمر يمنع ممارسة الجنس مع شريكها البالغ من العمر 12 عامًا، وهي الآن مطلقة.

ووفقا لبيزيرا، فإن إغلاق القناة المهبلية أمر شائع في النساء المتحولات الذين خضعوا لتغيير الجنس.