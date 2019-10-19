متظاهرة لبنانية تتحول لأيقونة بعد ركلها حارس لأحد الوزراء.. فيديو!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والوطن العربي فيديو من مظاهرات لبنان يُظهر لحظة قيام شابة لبنانية بمهاجمة حارس وزي التربية اللبناني أكرم شهيب.

وفي التفاصيل ظهرت الفتاة لحظة محاولتها ركل الحارس وذلك بعد قيام الحراس بإطلاق النار من رشاشتهم بالهواء من أجل إخافة المتظاهرين.

وكان هذا الفيديو قد أثار جدلًا واسعًا بسبب قيام حراس الوزير بإطلاق النار في الهواء ضد المتظاهرين اللبنانين، وكشفت بعض الصحف اللبنانية أن مسؤولين لبنانين طالبوا بتسليم الحراس الذين أطلقوا النار بالهواء للعدالة ومن أجل فتح تحقيق بالأمر.

وتحولت الفتاة اللبنانية وطريقتها بالدفاع عن المتظاهرين الذين رافقوها لأيقونة وحالة، حيث تداول عدد كبير الفيديو للإشادة بتصرفها كما تم عمل عدد من الرسمات والصور وتداولها بكثرة.

وتشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي مظاهرات واسعة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتحسين اوضاع الشعب المعيشية، وكانت شرارة المظاهرات والتي وصفها الكثيرون بـ "الثورة" قد انفجرت بعد إقرار فرض ضريبة على تطبيق الواتس اب، مما فجر الأوضاع في لبنان خاصة أن الشعب اللبناني يُعاني في الفترة الأخيرة بسبب الفساد والعديد من المشاكل والفقر.

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