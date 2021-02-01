مثليين يرفعون علم "قوس قزح" على الكعبة المشرفة.. وقوات الأمن التركية تتوعد

أثارت واقعة تعليق صورة للكعبة المشرفة وعليها علم "قوس قزح"، الذي يُعرف بعلم فخر المثليين وعلم فخر مجتمع الميم، ضجة في الشارع التركي قامت على أثرها قوات الأمن باعتقال القائمين وراءها.

وكشفت مصادر من مكتب محافظ مدينة إسطنبول التركية، فقد قام 4 أشخاص مثليين جنسيين برفع الصورة المثيرة للجدل أمام مكتب رئيس جامعة بوغازيجي بإسطنبول التي تشهد احتجاجات واعتبرت السلطات أنها تشكل إهانة لفئة من الناس.

كما أعلنت المصادر بأن الأشخاص الأربعة اعتقلوا للاشتباه بارتكابهم "إهانة علنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الناس".

وأضاف أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين، واصفًا الصورة بأنها "تهجم بشع" على الإسلام.

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من جهته قال وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" يوم السبت الماضي: "جرى اعتقال أربعة من المثليين المنحرفين".

واعتبر المتحدث باسم الرئيس التركي "إبراهيم كالين" في تغريدة: "ازدراء الكعبة ليس حرية تعبير ولا حقا في الاحتجاج".

Kıblemiz Kabe’ye yapılan saygısızlık ne ifade özgürlüğüdür ne de eylem hakkı.



Bu sapkınlık hem kanun önünde hem de maşerî vicdanda hakettiği cezayı alacaktır.



Sizin müflis niyetleriniz ve menfur eylemleriniz gaflettir, dalalettir, hüsrandır. #KabeKutsalımızdır — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 29, 2021

وتعهد "كالين" أن "هذا الانحراف سينال العقاب الذي يستحقه أمام العدالة".

ومنذ أسابيع تشهد الجامعة احتجاجات ضد تعيين رئيس جديد لها، ويزعم المحتجون أن تعيين "مليح بولو" من قبل إردوغان على رأس الجامعة موجه سياسيًا.

ورغم أن القانون التركي خلال تاريخ تركيا الحديث يبيح المثلية الجنسية، إلا أن المثليين غالبًا ما يواجهون مضايقات وإساءات وكراهية.

كما أثار عدد من الممثلين الأتراك جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي لدعمهم ما قام به المثليين الأربعة.

وعبر وسم lgbtihaklarıinsanhaklarıdır# والتي تعني باللغة العربية "حقوق المثليين هي حقوق انسان"، كل من "سنان تونش" و"محمد علي نور اغلو" و"هازال كايا".

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