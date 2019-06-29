محامي مصري يتجسس على السيدات داخل منزلهن باستخدام طائرة!

تمكنت السلطات المصرية القبض على شخص استخدم طائرة مزودة بكاميرا صغيرة من اجل التجسس على السيدات المتواجدات داخل منزلهن.

وفي التفاصيل تقدم أحد المواطنين ببلاغ لقسم الشرطة بعد ضبطه طائرة عليها كاميرا صغيرة على بلكونة منزله خلال نوم زوجته داخل الغرفة.

وبعد التحري استطاعت الشرطة القبض على صاحب الطائرة والذي اتضح بانه محامي واستخدم هذه الطريقة من أجل التجسس على السيدات خلال نومهن داخل منزلهن.

وأثارت هذه الخادثة ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من رواد هذه المواقع مع ما قام به هذا المحامي مُطالبين بمُعاقبته خصوصًا أنه اقتحم حياة السيدات اللواتي قام بتصويرهن داخل منزلهن، وتساءلت بعض السيدات عن السبب الذي يدفع شخص يعمل بالقانون والهوس الذي يعيش به للقيام بمثل هذا الأمر.

واعتبرن عدد من السيدات ان ما قام به نوع من انواع التحرش مُطالبين بمعاقبة المتحرشين أشد عقوبة، وتأتي هذه الحادثة بعد التضامن الكبير الذي حظي به اللاعب عمر وردة بالرغم من تحرش بإحدى السيدات.