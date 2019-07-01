مخترع الـ"فلاش ميموري" يوجِّه "رسالة اعتذار".. "كانت هناك طريقة أفضل"

من منا لم يشعر بالإحباط حين يفشل في وضع الـ"فلاش ميموري" في المدخل المُخصص لها بالحاسوب من المرة الأولى، فبعد محاولات عدّة تتمكن أخيرًا من وضعها بطريقة صحيحة والبدء بتخزين المعلومات عليها.

وبعد مرور نحو عقدين من الزمن، اعتذر مخترع "الفلاش ميموري"، العالم الهندي، أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه.

وقال "بهات" إنه يدرك تمامًا الانزعاج الذي يشعر به الجمهور خلال محاولة وضع الفلاشة في المدخل المخصص لها بالحواسيب.

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

​

وقاد "بهات" الفريق العلمي الذي اخترع الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارًا بـ" USB" أي الناقل التسلسلي العام الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

​