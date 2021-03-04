مذنب ليونارد اللامع سيظهر في الأفق هذا العام.. تعرف على موعده

قد يكون مذنب تم اكتشافه مؤخرًا اسمه ليونارد هو الأكثر سطوعًا في عام 2021 عندما يقترب من الشمس في نهاية العام - وقد يكون مرئيًا بالعين المجردة.

الجسم المعني هو المذنب ليونارد، المصنف C / 2021 A1 واكتشفه عالم الفلك "جريجوري جيه ليونارد" في 3 يناير في مرصد جبل ليمون الواقع في جبال سانتا كاتالينا، على بعد حوالي 17 ميلاً (28 كيلومترًا) شمال شرق توكسون، أريزونا.

📸 El cometa C/2021 A1 Leonard ☄️ el 12 de febrero. Mejorando su aspecto respecto al mes pasado su brillo se ha incrementado a magnitud 18.https://t.co/eTgd4h7jO0

Comet C/2021 A1 Leonard on February 12. Improving its appearance has increased to magnitude 18.0. pic.twitter.com/MbySZZtzEx — Cometografía (@PepeChambo) February 26, 2021

ويعد "جيه ليونارد" أحد كبار المتخصصين في البحث في مسح كاتالينا للسماء التابع للمرصد والمختبر الكوكبي للقمر.

وعندما تم رصده لأول مرة، كان المذنب "خافتًا للغاية"، وهو جسم قوته 16 درجة، وهو أضعف بحوالي 160 ألف مرة من أضعف النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ليس من المستغرب، عندما شوهد لأول مرة، كان المذنب على بعد حوالي 5 وحدات فلكية من الشمس (وحدة فلكية واحدة ، أو AU ، تساوي متوسط ​​مسافة الأرض عن الشمس البالغ 92.855 مليون ميل ، أو 149.565 مليون كيلومتر).

لذلك، على مسافة 5 وحدات فلكية، كان المذنب ليونارد بعيدًا بالقرب من مدار كوكب المشتري، بعيدًا عن الشمس، لكنه بدأ للتو في الشعور بآثار أشعة الاحترار الخاصة به وبدأ العملية ببطء حتى يتحول إلى جسم سماوي واضح.

تطور المذنب

نحن نعلم اليوم أن المذنبات تتكون أساسًا من غازات مجمدة يتم تسخينها عند اقترابها من الشمس وتتوهج بضوء الشمس. مع ارتفاع درجة حرارة الغازات وتوسعها، تقوم الرياح الشمسية - وهي جزيئات دون ذرية تشع من الشمس - بنفخ المادة المتوسعة إلى داخل ذيل المذنب الجميل.

بالنسبة إلى مراقبي العصور القديمة ، كانت ذيولها تشبه رأس الشعر المتدفق، لذلك أطلقوا على المذنبات اسم "النجوم المشعرة". يمكن لعلماء الفلك المحترفين أن يرصدوا في أي مكان ما بين ستة إلى عشرة مذنبات في أي ليلة. لكن المذنبات ساطعة بما يكفي لإثارة أولئك منا الذين ليس لديهم تلسكوبات كبيرة أمر غير معتاد إلى حد ما، وربما تظهر في المتوسط من عام أو عامين إلى كل 10-15 سنة.



فيديو مروع.. انهيار درابزين جامعة في بوليفيا يتسبب بقتل 7 طلاب وإصابة آخرين

مشهد مذهل.. مصور فلكي يرصد لحظة عبور محطة الفضاء الدولية أمام الفوهة القمرية

وضعها في صندوق وخنقها بالغاز.. فيديو صادم لشاب يقتل قططه في الكويت