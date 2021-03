مذنب ليونارد اللامع سيظهر في الأفق هذا العام.. تعرف على موعده

قد يكون مذنب تم اكتشافه مؤخرًا اسمه ليونارد هو الأكثر سطوعًا في عام 2021 عندما يقترب من الشمس في نهاية العام - وقد يكون مرئيًا بالعين المجردة.

الجسم المعني هو المذنب ليونارد، المصنف C / 2021 A1 واكتشفه عالم الفلك "جريجوري جيه ليونارد" في 3 يناير في مرصد جبل ليمون الواقع في جبال سانتا كاتالينا، على بعد حوالي 17 ميلاً (28 كيلومترًا) شمال شرق توكسون، أريزونا.

📸 El cometa C/2021 A1 Leonard ☄️ el 12 de febrero. Mejorando su aspecto respecto al mes pasado su brillo se ha incrementado a magnitud 18.https://t.co/eTgd4h7jO0

Comet C/2021 A1 Leonard on February 12. Improving its appearance has increased to magnitude 18.0. pic.twitter.com/MbySZZtzEx