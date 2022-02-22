في يوم التأسيس : علم السعودية ومراحل تطوره الست

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بذكرى تأسيس السعودية على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود في فبراير من عام 1727 حين أسس الدولة السعودية الأولى في الدرعية.

وازدانت شوارع العاصمة السعودية الرياض والعديد من المدن والقرى في كافة أنحاء البلاد بالعلم السعودي احتفالًا بهذه المناسبة التي يعيشها الشعب السعودي لأول مرة منذ أن أقر هذا الحدث الملك سلمان بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية.

وتعد احتفالات الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية تعبيرًا عن اعتزازهم بالجذور الراسخة لهذه الدولة السعودية، وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر.

مراحل تطور العلم السعودي

يتميّز علم المملكة العربية السعودية عن غيره من أعلام دول العالم بأنه "يمنع" تنكيسه لحمله راية التوحيد بالله العالي القدير.

وبهذه المناسبة، نستذكر معكم مراحل تطور العلم السعودي الست من حيث الشكل والتصميم، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى تأسيس الدولة السعودية الثالثة.

علم إمارة الدرعية

رفع هذا علم إمارة الدرعية في الفترة ما بين 1750 وحتى 1818، وكانت البداية بتصميم أخضر وهلال أبيض وسطه.

علم إمارة نجد

في 5 شوال 1319 هـ - 15 يناير 1902م أسس الملك عبد العزيز آل سعود الدولةَ السعودية الثالثة وذلك بعد فراغ سياسي وفوضى في وسط شبه الجزيرة العربية استمر قرابة عشر سنوات، ونجح في إعادة الرياض.

وفي إمارة نجد، اعتمد الملك المؤسس الملك عبد العزيز العلم السعودي حيث أزال الهلال، وتغييره بكلمة "لا إله إلا الله" على علم أخضر كامل وكتابة الشهادة بالخط الأبيض مع وجود مساحة بيضاء على يسار العلم.

علم مملكة نجد

خلال رحلة الملك عبد العزيز وضم العديد من المقاطعات وأصبحت تُعرف بـ"مملكة نجد" منذ عام 1921 حتى 1926م تم تغيير العلم، وأصبحت كلمة "لا إله إلا الله" كبيرة على المساحة الخضراء، وأصبح الجزء الأبيض الطولي يمين العلم، كما أضيف السيف الأبيض أسفل كلمة التوحيد.

علم مملكة نجد والحجاز

رفرف علم نجد الجديد في الفترة ما بين 1926 حتى 1932م تحت اسم مملكة نجد والحجاز، وأصبحت الراية الخضراء، محاطة بلون أبيض تتوسطها كلمة التوحيد باللون الأبيض.

وتعد مملكة نجد والحجاز هي المرحلة الخامسة والمهمة في تاريخ العلم السعودي منذ إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م، حيث أصبح العلم أخضر بالكامل كتبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل باللون الأبيض أسفل كلمة التوحيد السيف الأبيض حيث يكون السيف نهايته مع بداية كلمة التوحيد.

علم المملكة العربية السعودية

رفرف علم المملكة العربية السعودية بشكله الحالي لأول مرة في عهد الملك فيصل عام 1973 والذي تم تصميمه على يد حافز وهبة وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة تتعلق بمقاساته وكلمة التوحيد.

كما غير وهبة بداية ونهاية السيف الأبيض وأصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي بنهايته نحو السارية كناية عن انتهاء القتال وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.

وصمم العلم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله أرضيته خضراء تتوسطه عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بخط الثلث، وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم.