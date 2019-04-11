مراهق يخطب يخطب أم صديقه المقرب.. وفارق العمر بينهما صادم

قرر مراهق أمريكي الزواج من والدة أفضل صديق له التي تكبره بعقدين من الزمن.

وقال "تشيس جابارد" (18 عامًا) أنه قابل "جيمي براون" (39 عامًا) عندما كان في الحادية عشرة من عمره حتى أنه أصبح أفضل صديق لابنها "جايس" (16 عامًا).

وأوضح "تشيس" في تصريح لموقع "ديلي ميل" البريطاني أنه قضى مع والدة صديقه سنوات في التعرف وتوطّدت العلاقة بينهما عام 2013، بعدما بدأ المراهق والوالدة بالركض سويًا لمساعدة "جيمي" على إنقاص وزنها.

وتابع: "عندما أتممت الـ18 من عمري شعرت بالانجذاب اتجاه جيمي، وعلى الرغم من الفارق العمر بيننا الا أنني أحببتها".

وأردف يقول: "أحب شخصية جيمي، كنت أعلم أنني أرغب بالزواج منها على الفور، هناك الكثير من الأشياء التي أحبها بها فهي تملك حس الفكاهة ومليئة بالطاقة الإيجابية".

وتقدّم "تشيس جابارد" بطلب الزواج من حبيبته ويسعيان اليوم للتخطيط لزواجهما في المستقبل.

في حين أكدت "جيمي براون" أن أولادها الثلاثة أعطوها مباركتهم على هذه العلاقة.

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وقالت: "لم يكن لدي أي فكرة عن تشيس أو مشاعره اتجاهي قبل أن يقبلني، لقد كانت صدمة بالنسبة لي، لكن منذ ذلك الحين نحن معًا ولا ننفصل بتاتًا".

وأردفت تقول: "لا أعتقد أن عمري سيمنعني من الحب، خاصة إذا كنت تعرف ما تقوم به، لكن يجب أن أنتظر حتى أستلم أوراق طلاقي قبل البدء بالتحضير لإقامة حفل زفاف رائع".

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