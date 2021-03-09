مرحاض ذكي.. يحلل فضلاتك ليخبرك عن وضعك الصحي

أنت تجلس على المرحاض، وتفكر بسعادة في ألغاز الحياة وتفاصيلها، لكن في الوقت نفسه يقوم مرحاض Toto Wellness الذكي بعمله، والذي يتضمن تحليل فضلاتك لمعرفة ما هو الخطأ فيك.

وعند الانتهاء، يرسل لك مرحاض توتو الصحي رسالة على هاتفك: "نظامك الغذائي يبدو غير متوازن. الوصفة الموصى بها هي سلطة السلمون / الدجاج والأفوكادو".

ويعتبر مرحاض "توتو"، الذي تم الكشف عنه في المؤتمر الافتراضي CES 2021، أول مرحاض في العالم يقوم بفحص فضلاتك بالفعل ثم يخبرك بكيفية تحسينه في المرة القادمة.

ويقول بيان صحفي لا يُنسى من مرحاض الشركة المصنعة لـ"توتو": "المراحيض والأشخاص لديهم نقطتا اتصال فريدتان لا يمكن العثور عليهما في أي مكان آخر - الجلد والنفايات البشرية".

ويستخدم مرحض "توتو" تقنيات استشعار متعددة متطورة لدعم صحة المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المرحاض أيضًا بفحص جسمك "ومخرجاته الرئيسية" لتقديم توصيات إضافية حول تحسين صحتك، ومن المفترض أن هذا يعني أشياء مثل معدل ضربات القلب. كما أنها تحدد بطريقة ما "حالتك العقلية والجسدية".

لسوء الحظ، لن يتحقق هذا الاختراق في تكنولوجيا الحمامات تمامًا بعد، حيث تتوقع "توتو" طرحه في الأسواق في السنوات القادمة.