مرشح ياباني يدشن حملته بزي "جوكر".. وبرنامج انتخابي مثير للضحك

ظهر رئيس وكالة تخطيط الأحداث والتوظيف المؤقت على هيئة شخصية الجوكر من الفيلم الأمريكي الشهير لتدشين حملته الانتخابية لمنصب حاكم محافظة تشيبا اليابانية.

وأشار "يووسوكي كاواي" الى أنه قرر المشاركة في الانتخابات والفوز بها من أجل جعل مدينته أرض الأحلام والسحر بأجندة بدت مثيرة للاهتمام ومعاكسة لأجندة المرشح المنافس له "ماسايوكي هيراتسوكا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن خصمه، هو الرئيس الحالي لحزب سيادة الشعب، معروف بموقفه المناهض للأقنعة وشعارات مثل "كورونا مجرد نزلة برد" و "اللقاحات خطيرة".

في بداية حديثه على قناة NHK ، طلب من المشاهدين تسجيل ملاحظاته ومشاركتها على YouTube و TikTok.

وناقش "كاواي" خطته والتي تتضمن بناء برج أحمر، وإعادة تسمية مطار ناريتا باسم ديزني سكاي، وجعل أغنية "Let It Go" من أغنية ديزني من فيلم "فروزن" الأغنية الرسمية في مدينته، وحظر كلمة "trash" واستبدالها بالكلمات "شظية نجم".

وخاطب "كاواي" أيضًا مناهضي الأقنعة في طوكيو، مشيرًا إلى شعار الاحتجاج "كورونا مجرد نزلة برد" قائلًا: "مجرد الإصابة بنزلات البرد ليس لطيفًا، فالأقنعة يمكن أن تمنع أيضًا الحساسية الموسمية وأن بعض الأشخاص يفضلون ارتداء أقنعة لتغطية وجوههم".

وفي مقابلة مع تلفزيون محلي، قال "كاواي": "نظرًا لأن المهرج هو نوع من البطل المظلم، فقد كان لدي انطباع بأنه يمكنني الحصول على دعم الجماهير حتى وإن لم أكشف عن وجهي".

وقبل بضع سنوات، ترك "كاواي" وظيفته وحاول دخول صناعة الترفيه اليابانية كممثل كوميدي، ولم يكن قادرًا على الحصول على استراحة تلفزيونية كبيرة، لذلك لجأ إلى YouTube، مؤكدًا على جودة حملته الأدائية التي تشبه الحيلة، وأصدر مؤخرًا مقطع فيديو موسيقيًا بعنوان "إنه وقت العرض".

