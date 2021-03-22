مرض غامض يفتك بعشرات الزرافات في كينيا.. والسبب لا يزال مجهول

تسبب مرض غامض بقتل مجموعة من الزرافات، أطول حيوان بري على قيد الحياة، في مقاطعة واجير في شمال شرق كينيا.

وقال مسؤولو خدمة الحياة البرية في كينيا (KWS)، يوم الأربعاء الماضي، لوسائل إعلام محلية، إن مرضًا جلديًا هو المسؤول عن 10 حالات وفاة مسجلة في محمية سابولي في واجي، التي تضم أكثر من 40 زرافة.

ونقل موقع Kenyans.co.ke، وهو موقع إخباري محلي، عن "كريمي مباكا"، مأمور مقاطعة واجير، قوله إن زرافتين نفقتا مؤخرًا بسبب المرض، الذي ارتبط بظروف الطقس الجافة.

وقال محمد شرماركي، رئيس مجلس إدارة محمية سابولي: "يبدو أن المرض يزداد سوءًا خلال موسم الجفاف عندما ينخفض البحث عن العلف. لقد سجلنا أكثر من 10 حالات وفاة في المحمية خلال العام الماضي. قد يتأثر المزيد خارج منطقتنا".

ويتم إجراء الفحوصات الطبية حاليًا على الزرافات غير المصابة لمنع انتشار المرض.

وفقًا لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، يبلغ عدد مجموع الزرافات في الدولة الواقعة شرق إفريقيا أكثر من 68000 زرافة.

وقال وزير السياحة الكيني "نجيب بالالا" يوم الثلاثاء على "تويتر" إنه أرسل فريقًا بيطريًا طارئًا للتحقيق في سبب المرض.



وقال: "سيعمل الفريق مع فريق خدمة الحياة البرية الكيني المحلي لتحديد مكان الزرافات وإجراء الفحوصات الطبية لتحديد سبب الوفيات وطرق الحد من مخاطر الموت في الزرافات الأخرى وأنواع الحياة البرية".

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