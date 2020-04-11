مسنة هولندية تنجو من فيروس كورونا .. عمرها 107 عامًا!

تعافت امرأة هولندية تُدعى "كورنيليا راس"، من غوريه-أوفرفلكي، وهي بلدة هولندية صغيرة تقع على جزيرة في دلتا الراين بجنوب هولندا، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وأصبحت بذلك أكبر شخص نجا من جائحة فيروس كورونا بالعالم.

كانت كورنيليا قد أصيبت بمرض كوفيد 19 في عشية احتفالها بعيد ميلادها الـ 107 في منتصف مارس، بعد أن تم تشخيص حالتها هي و40 آخرين حضروا قداسًا بأن حالتهم ايجابية للفيروس. لكنها أعلنت اليوم أنها "شُفيت رسميًا". بحسب تقرير أوردته الصحيفة الهولندية AD.

تأثرت السيدة، التي تعيش في دار للمسنين، من تفشي المرض بعد أن شاركت السكان قداس ديني، نتج عنه وفاة 12 وأصيب 41 آخرون، بما في ذلك كورنيليا بفيروس كورونا المستجد.

ظنت كورنيليا في بداية مشوار المرض في 17 مارس، أن ما تعانيه من حمى عالية وسعال طاريء عادي، لكن ونظرًا لإرتفاع معدل الإصابة بكورونا خضعت للاختبار، وكانت نتيجته إيجابية.

قال ابن أخيها ويُدعى مايكي دي غروت: "لم تكن مريضة جدًا، لذا شككنا في إصابتها بفيروس كورونا". 'لقد ظلت هادئة. وقالت إنها إذا توفيت، فستكون على ما يرام وإذا نجت، فستكون أيضاً على ما يرام "، ويوم الاثنين، اتصل طبيب كورنيليا بقريبها، وأعطاها الأخبار السارة.

قال للصحيفة غروت: "إنها بخير، كانت تجلس في الشمس بشرفتها، يحب أن تكون في الهواء الطلق، وأوضح "عندما كانت في الـ100 من عمرها، كانت تعيش بمفردها في مزرعتها في دن بوميل"، ولفت: "لم نكن نتوقع لها البقاء على قيد الحياة".

فيما قالت الصحيفة نقلًا عن فريقها الطبي " كانت لا تأخذ أي أدوية، ولا تزال قادرة على المشي بشكل جيد، كما أنها تستطيع أن تنزل على ركبتيها كل ليلة لتشكر الرب"، وأكدوا "سوف تكون قادرة على الاستمرار في القيام بذلك".

يذكر أنه في هولندا، استطاع معمران آخران من التغلب على فيروس كورونا ، أحدهما بعمر 101 والآخر عمره 103 عاما.