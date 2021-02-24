مشهد تقشعر له الأبدان.. فيديو يوثق لحظة إلقاء تركي زوجته الحامل من قمة جبل!

لا زال الشارع التركي والعالمي في حالة صدمة وذهول بعد إقدام زوج على رمي زوجته الحامل من قمة جبل من أجل الحصول على تأمينها.

واتهمت الشرطة "هاكان أيسال" (40 عامًا) بقتل زوجته "سمرا أيسال" (32 عامًا) أثناء قضاء إجازة في وادي الفراشات في موغلا، تركيا في يونيو 2018.

اليوم نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة المرعبة التي أخذ فيها "هاكان" زوجته إلى حافة جرف صخري لالتقاط صورة ذاتية قبل لحظات من دفعها إلى الموت.

ويزعم المدعون أن "هاكان" دفع زوجته بوحشية من جرف ارتفاعه 300 متر، بهدف خداع شركة التأمين وتحصيل مبلغ بوليصة تأمين ضد الحوادث.

وقتلت كل من المرأة وطفلها على الفور، في أعقاب الحادث الذي جرى في يونيو 2018.

وجاء في لائحة الاتهام المعدة لجريمة "القتل العمد" ضد الزوج، أنه خطط لهذه الجريمة من أجل الحصول على ضمان قدره نحو 50 ألف دولار من شركة التأمين على الحياة.

وقال ممثلو الادعاء إن السبب الوحيد وراء جلوسهما على قمة الجرف لمدة 3 ساعات، هو حتى يتمكن الزوج من التأكد من عدم وجود أي شخص حوله.

وبمجرد أن أدرك أنهما وحدهما، قتلها عمدا بدفعها من الجرف، لكنه لم يدرك بأن أحدهم كان في المكان ذات وقام بالتقاط مقطع فيديو للمنظر العام يظهر فيه الزوج وهو يقود زوجته الحامل نحو السفح الخطير.

ومع نزولهم أكثر، شوهد الثنائي وهما يقفان خلف صخرة وهم يحدقون في البحر الأبيض المتوسط، حيث قال السائح الذي صور المقطع أنه رأى الرجل وهو يتصرف بغرابة، وتوقع أن يسقط أحدهما من على الجرف.

يذكر أن لائحة الاتهام اشارت إلى أن "أيسال" طالب بدفع التأمين بعد فترة وجيزة من الحادث، لكن طلبه رفض عندما انطلق التحقيق في الحادثة، حيث قضت المحكمة الجنائية العليا في فتحية، بإعادته إلى الحبس الاحتياطي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وخلال المحاكمة قال "هاكان": "بعد التقاط زوجتي للهاتف وضعت الهاتف في حقيبتها. لاحقًا طلبت مني أن أعطيها الهاتف. نهضت ثم سمعت زوجتي تصرخ خلفي عندما مشيت على بعد خطوات قليلة لإخراج الهاتف من حقيبتها".

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