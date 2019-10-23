مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 بسبب الأمطار في مصر

أدى هطول الأمطار الشديد على محافظات مصر، لمصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، حيث توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان شمال القاهرة.

وكشفت التحريات عن وفاة الطفلة "مروة. ص"، 9 سنوات، تعيش في الحي الـ 14 بمدينة العاشر، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من الدرس، حيث تبين أن الكهرباء كانت منقطعة عن الحي، وأثناء عودتها حدث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع ما أدى لإصابة الطفلة ووفاتها.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما لقي عامل مصرعه، في حادث تصادم سيارة نصف نقل، ودراجة بخارية كان يستقلها بنجع حمادي، وكشفت التحريات عن تصادم سيارة نصف نقل ودراجة بخارية كان يستقلها والتي فقدت اتزانها نتيجة للأمطار الشديدة، أمام دير الأنبا بضابا بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وسلّم سائق السيارة نفسه للشرطة، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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كما لقي 4 أشخاص مصرعم بينهم 3 أشقاء وأصيب 7 آخرون نتيجة لاصطدام سيارتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفًا للأمطار، وهي الأكثر تأثرًا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارًا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضًا ما بين 8-9 درجات.

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