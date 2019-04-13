مصر: أستاذ جامعي في الأزهر يطلب من طالبين خلع بنطاليهما.. وهذا تبريره!

ضجة كبيرة أثارها قيام أستاذ مصري في جامعة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة بإجبار طالبين على خلع بنطالهما أمام زملائهم في كلية التربية.

وانتشر الفيديو الذي يُظهر أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر ويُدعى إمام رمضان بالطلب من الطالبين خلع بنطاليهما وسط هتافات وضجة من زملائهم.

ووصفت جامعة الأزهر ان تصرف الأستاذ مرفوض تمامًا وأصدرت بيانًا قالت فيه أنه وفور انتشار الفيديو قام رئيس الجامعة بإصدار قرار بإيقاف الأستاذ وتحويله للتحقيق، بالإضافة للتحقيق مع الطالبين.

وأضاف البيان أن عميد الكلية قرر منع الأستاذ من وضع الأسئلة والتصحيح وأن الجامعة لن تتردد بمحاسبة أي مخطيء ولا أحد فوق القانون.

ومن جانبه ودفاعًا عن نفسه كتب الأستاذ إمام رمضان عن الواقعه في حسابه بالفيسبوك: "لقد كان موضوع محاضرة العقيدة والأخلاق هذا الأسبوع لجميع طلاب شعب الكلية (الإسلام والإيمان والإحسان).. بدأت يوم الثلاثاء وفيها شرحت معنى الإسلام والفارق بينه وبين الإيمان، وبينت أن الأول يختص بالظاهر الحسي، والثاني يختص بالجوهر العملي الذي يترجم إلى نتائج ملموسة تعود منافعها على الأمة رقيًا ورفعة، ثم انتقلت إلى الإحسان شارحًا له وعلاقته بالحياء أردت كما تعود مني طلابي، أن أقدم لهم تمثيلًا حيًا لواقع الأمة عقيدةً وخلقًا، فقلت من يقبل النجاح في المادة بامتياز مقابل تنفيذ ما يطلب منه، فإن امتنع رسب في المادة.. وتطوع يوم الثلاثاء طالب أو أكثر، والكل لا يعلم ما سيطلب منه، وكانت المفاجأة التي أردت أن تكون صادمة لمن خرج متبرعًا وبإرادته، وفي نفس الوقت أذهلت الطلاب عندما قلت للطالب اخلع البنطلون، ضحكوا جميعًا لكني لم أضحك وقلت لهم منذ المحاضرة الأولى للمادة، اتفقنا أن كل ما يقال داخل المدرج سواء أكان جادًا أم مازحًا يخضع لميزان العقيدة والأخلاق لقد قمت بدور المعلم من خلال لعب دور الشيطان في تمثيلية أردت من خلالها بصورة عملية كيف تكون الأخلاق بين النظرية والتطبيق.. لقد بينت للطلاب في تجربة عملية، أن مجرد النظر إلى العورة يبعدنا عن قيم الدين، فما بالك بمن صور ونشر داخل المحاضرة؟ أليس هذا منافيًا لكل قيم العقيدة والأخلاق؟".