مصر: سيدة تعرض طفلتها للبيع عبر الفيس بوك بسبب خلافات مع زوجها

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط سيدة عرضت طفلتها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب خلافات مع زوجها.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، فإن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم إحدى السيدات تعلن من خلالها عن استعدادها للتصرف بالبيع في طفلتها الرضيعة مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحبة الصفحة المشار إليها ومعها الطفلة الرضيعة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبمواجهتها أقرت بأنه نظرًا لوجود خلافات بينها وبين زوجها وتركها لمنزل الزوجية، وعدم وجود أى مصدر دخل فقامت بعرض طفلتها للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي، كما أضافت بقيامها بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض.

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