مُعارِضة سعودية تتحول الى "مشردة" في لندن.. وأمير: هذه نتيجة سماع كلام المحرضين

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو يُظهر المُعارِضة هدى العمري بعد تحولها لمشردة في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

ويظهر في مقطع الفيديو شخص ما يقول بتصوير هدى من خلال كاميرا الهاتف وهي مستلقية في الشارع ويقول لها: "السلام عليكم، مسلمة انت؟ ومن أين"، قبل أن ترد وتقول: "نعم مسلمة ومن السعودية"، وعند سؤال المصور مستغربًا: "سعودية وتنامي هنا؟" ردت بالقول: "أنا مشردة هنا في هذا البلد.. لي سنة وشوي مشردة.."

هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرجوا أبناء وبنات الوطن ويصوروا لهم أحلام كاذبة عن الحريات والمال وعند ذهابهم هناك يصدموا بأن كل هذا سراب ووهم وأنهم مجرد أدوات لأغراض سياسية

فرسالتي لكل المغرر بهم عودوا إلى رشدكم وتوبوا فأبواب ولاة الأمر والوطن لا تغلق في وجه أبنائها. pic.twitter.com/GTRE0fytcU — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 18, 2020

وعند سؤال المصور لها إن كانت تحمل أي إثباتات على أنها تحمل الجنسية السعودية، ردت قائلة: "نعم، أنا سعودية واسمي معروف، هدى العمري"، مبرزة ما بدى أنه بطاقة هوية عليها شعار المملكة العربية السعودية دون إظهار تفاصيل الاسم وتاريخ الميلاد التي تم تمويهها في مقطع الفيديو.

من جهته أرفق الأمير مقطع الفيديو بتعليق: "هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرجوا أبناء وبنات الوطن ويصوروا لهم أحلام كاذبة عن الحريات والمال وعند ذهابهم هناك يصدموا بأن كل هذا سراب ووهم وأنهم مجرد أدوات لأغراض سياسية".

وأردف يقول: "فرسالتي لكل المغرر بهم عودوا إلى رشدكم وتوبوا فأبواب ولاة الأمر والوطن لا تغلق في وجه أبنائها".

وأثار مقطع الفيديو انقسامًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من استعرض تصريحات سابقة للعمري وقارنوها بمقطع الفيديو الجديد المنسوب لها، ومنهم من رأي بأن ما حدث معها هو نتيجة مؤكدة لكل من يكن السوء لبلاده، وفيما يلي نستعرض لكم عددًا من التعليقات الواردة:

- شاهدت ڤيديو #هدي_العمري ،

و بالنسبة لي واضح أنه [ تمثيلية ركيكة وسيناريو غبي ] يهدف إلى الإساءة للمملكة.



- وبفضل الله ،

لاهذه النكرة ، ولا الحمقى الذين معها ، ولا ألف منهم ، يستطيعون النيل من سمعة وطننا في خدمة المواطن والإنسان . — خالد العمار (@Khalid_Alammar) April 18, 2020

هدى العمرى بين الامس واليوم. pic.twitter.com/Hgx81mt0T7 — G A S S A N (@gassan_z) April 18, 2020

وضعها كونها سعوديه وتتشرد لايرضينا صحيح. هي جابتها لنفسها بس في وضعها الان يجب ان ترحم لاللشماته #هدى_العمري — ناديه (@Nadia_al_darsi) April 19, 2020

مقطع تمثل وواضح من ملامحها وحركاتها

والحوار متفق عليه

حتى البطاقه مجهزتها واخفت جزء منها بـ اصبعها



ايش المطلول من هذا المشهد ؟!!! تبي استعطاف علشان ترجع للسعوديه والا وش تبي ؟!! #هدى_العمري — bsoma🇸🇦🐳♓️ (@Roooo0se) April 19, 2020

يذكر أن هدى حنش العمري عُرفت على ساحة المُعارضة النسائية السعودية من الخارج بعد أن سافرت الي لندن، ولكن بعد سفرها والصرف عليها لفترة، أوقف الدعم المقدم لها من قبل المُعارض غانم الدوسري مما تسبب معه في تحولها بشكل كبير إلي الإستلاف وباتت مشرده في شوارع لندن.

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ويعد غانم حمود فرج المصارير الدوسري ناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان، وممثل ومعلّق ساخر سياسي اشتهر ببرنامجه الحواري عبر الإنترنت الذي يدعى "غانم شو"، حيث ينتقد الأسرة المالكة السعودية، وخاصة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال استخدام الكوميديا السوداء.

ويقيم الدوسري في لندن منذ عام 2003، حيث قام بتشغيل برنامجه الحواري على اليوتيوب منذ عام 2015 اعتبارًا من 28 مايو 2018، لدى الدوسري نحو 554 ألف متابع على "تويتر" وما يقارب 192 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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