مقطع إباحي داخل اجتماعي حكومي في الهند يصيب المسؤولين بصدمة

لم يتبادر إلى ذهن عشرات المسؤولين الحكوميين وممثلين إقليميين في الهند بأنهم على موعد مع فيلم إباحي مدته 30 ثانية خلال اجتماعهم في مقر حكومة ولاية راجستان بمدينة جايبور.

وخلال اجتماع عبر الفيديو ضم أركان حكومة ولاية راجستان، هي أكبر ولايات الهند مساحة، برئاسة رئيسة دائرة الغذاء في الولاية، موغدها سينغ، تم عرض عن طريق الخطأ فيديو إباحي قبل أن يتم إيقافه من قبل الفريق الفني.

وقالت "سينغ" للصحفيين: "خلال الاجتماع، بدأ تشغيل مقطع فاحش على الشاشة.. فاتصلت على الفور بالمدير وطلبت منه التحقيق في الأمر ورفع تقرير بشأنه".

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فيما كشف التحقيق الأولي أنه تم توريد بعض "أجهزة الكمبيوتر المحمولة المملوكة للقطاع الخاص للمؤتمر، وعن طريق الخطأ، بدأ أحد هذه الأجهزة المحمولة في تشغيل اللقطات الإباحية التي نقلت إلى الشاشة العملاقة واستمر عرضها 30 ثانية، قبل أن يتم قطع البث عن الشاشة الكبيرة، لكن عرض لقطات الفيديو خارج الشاشة استمر أكثر من دقيقتين قبل أن يتمكن الفريق الفني من إيقافه.

وقالت: "كان الاجتماعي يضم أكثر من 10 أشخاص ومسؤولين في الإدارة وممثلين من المركز الوطني للمعلومات في الهند، الذي يتعامل مع الاتصالات الحكومية، فيما كنا على اتصال مباشر مع أكثر من دائرة في 33 في الولاية، للأسف فقد شاهدنا الفيديو البذيء".

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