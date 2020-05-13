مقهى القطط في تايلاند يساعد على التخلص من قلق "كورونا" 🐈

منذ اللحظة الأولى التي خففت فيها السلطات التايلاندية قيود الإغلاق العام المفروض للحد من تفشي فيروس "كروونا"، فتحت مقاهي القطط في تايلاند أبوابها أمام زبائنها الاستثنائيين.

ويستضيف مقهى "كاترداي كافيه للقطط" هذه الأيام نحو 30 قطة تكون مهمتها هي التجول والجلوس بجوار الزبائن ليربتوا عليها بلطف رغبةً منهم في التخلص من التوتر الذي أصابهم بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" في البلاد.

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ويحرص المقهى على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، حيث يجري قياس درجات حرارة الرواد قبل دخولهم المقهى، كما يتعين عليهم ارتداء الكمامات طوال مدة بقائهم داخل المقهى، بينما يجري تمشيط القطط ويتم تنظيف أعينها يوميًا.

وتقول مالكة المقهى "أريسا" إن العدد الحالي للزبائن لا يقارن بما كان عليه قبل أزمة تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنه تراجع بأكثر من 50 بالمئة سواء بالنسبة للتايلانديين أو للأجانب.

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وتملك "أريسا" خمسين قطة من سلالات مختلفة، وتتناوب أريسا على اصطحاب نحو خمسة وثلاثين منها ما بين منزلها ومقهاها.

وتقول زبونة المقهى "بانتيب كيسيري" أنها جاءت إلى المقهى بمجرد علمها بإعادة افتتاحه.

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وتضيف: "في السابق لم نستطع الذهاب إلى أي مكان، ما جعلنا نشعر بالتوتر بعض الشيء، ولكن بما أن بإمكاننا الآن المجيء لرؤية القطط، فإنني أشعر براحة أكثر بينما أمضي الوقت معها".