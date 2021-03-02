مقهى في دبي يقدم القهوة بـ"زجاجة حليب" الرُضع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لظاهرة تقديم القهوة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال.

وأشار عدد من المغردين الى أن الصور تم التقاطها من دبي وتحديدًا من مقهى One Million Cafe.

إنتشار ظاهرة جديدة في المقاهي وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال، وتم البدأ بتطبيقها في الإمارات. pic.twitter.com/Ug9ofWY3AL — Celebs Zone (@CelebsZo) March 2, 2021

وبحسب الصور المتداولة، فقد تم وضع المشروبات التي يقدمها المقهى داخل زجاجات الحليب قبل تقديمها للزبائن.

وأثارت الصور جدلًا على "تويتر" حيث اعتبرها البعض فكرة جديدة ومبتكرة للترويج والتسويق، فيما اعتبرها البعض غير ملائمة ومجرد "هياط" لجذب المزيد من الزبائن دون الالتفات لجودة المتنج أو طريقة تقديمه.

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