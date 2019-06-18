ملكة الأردن السابقة تنعي الرئيس محمد مرسي.. ماذا كتبت على "تويتر"؟

نعت زوجة العاهل الأردني السابق الملكة نور الحسين الرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي اليوم أثناء محاكمته التي تجريها سلطات الانقلاب منذ نحو 6 أعوام.

وقالت الملكة نور في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "فليرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد، المنتخب لمصر".

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وتفاعل الكثير من متابعي الملكة نور مع التغريدة وعلقوا بالرحمة على الرئيس مرسي و الدعاء له.

فيما لم يصدر الجانب الرسمي الأردني أي تعليق على نبأ وفاة الرئيس المصري السابق.

يذكر أن التلفزيون الرسمي المصري أعلن مساء أمس، وفاة محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته بعد تعرضه لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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