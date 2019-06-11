ملكة جمال الفلبين لعام 2019 ترقص على أغنية "شيك شاك شوك".. شاهد الفيديو!‎

توجت الحسناء "غازيني كريستيانا غانادوس" بلقب ملكة جمال الفيليبين لعام 2019 بعد منافستها لـ 40 متشاركة.

وبهذا اللقب، ستمثل "غازيني" بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، والتي تعد أكبر مسابقة في العالم وأكثرها شهرة.

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وتبلغ "غازيني" من العمر 23 عامًا وتعمل عارضة أزياء، وهي من مواليد مدينة دابيتان، حيث انتقلت في سن الخامسة بعد ولادتها الى مدينة زامبوانجا ديل نورتي.

تخرّجت "غازيني" من جامعة سان خوسيه - ريكوليتوس لتتتخصّص بالسياحة.

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وتفخر "غازيني" بأصولها الفلسطينية لجهة والدها، حتى أنها اختارت أن تؤدي "وصلة" رقص شرقي خلال المراحل الأولى من المسابقة في نيسان الماضي.

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وبالرغم من عدم مقابلة "غازيني" والدها الفلسطيني على الإطلاق، إلا أنها تأمل في أن تتمكن من إعادة الاتصال به في المستقبل.

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وبعد الفوز باللقب، عبّرت "غازيني" عن سعادتها وافتخارها بهذا الإنجاز، مؤكدة حرصها على العمل في مجال حقوق المرأة ورعاية المسنين خلال فترة حملها للقب.

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