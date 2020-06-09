ممثلة إباحية تنضم لاحتجاجات "حياة السود مهمة".. وتقدم عرضًا "صادمًا" للشرطة الأمريكية

انضمت واحدة من أشهر الأفلام الإباحية في العالم الى المظاهرات التي انطلقت في أمريكا منذ أسبوعين احتجاجًا على وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية "جورج فلويد" أثناء إحتجازه على يد شرطة مدينة مينيابوليس.
وخلال مشاركتها في الاحتجاجات، قدمت "رايلي ريد" عرضًا "صادمًا" أثارت فيه جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الممثلة الاباحية "رايلي ريد" تقدم عرضًا للشرطة:— We Heard Rumors (@whrumor) June 3, 2020
"سأنام مع أي شرطي يَستقيل، ضع مسدسك جانبا وسأنام معك، العرض ينتهي الليلة"! pic.twitter.com/It1Fi1ppdI
وظهرت "رايلي" في الفيديو وهي تُخاطب رجال الشرطة الذين يقفون لمكافحة أعمال الشغب الناجمة عن المظاهرات، وتقول: "سأمارس الجنس مع أي شرطي يستقيل اليوم، العرض مستمر حتى نهاية الليل".
وتابعت عرضها قائلة: "ضعوا أسلحتكم اللعينة أرضًا، ضعوا شاراتكم أيضًا، كونوا بشرًا لدي بطاقة عمل".
لتتفاجأ بأحد الشرطيين يرد عليها قائلًا: "أنا متزوج آسف"، فترد عليه غاضبة: "أتظن أن المتزوجين لا يلتقون بالعاهرات؟ هل تظن أن رجال الشرطة لا يلتقون بالعاهرات؟جميعكم تحبون العاهرات".
كما استخدمت "رايلي" البالغة من العمر 28 عامًا حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها لحركة "حياة السود مهمة" ولإثارة أسئلة حول معاملة الشرطة للمتظاهرين.
كما نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة تؤكد من خلالها أن جدها تم تكريمه من قبل "مارتن لوثر كينغ جونيور" لعمله في مجال الحقوق المدنية.
My great grandfather was an activist for the civil rights movement. Living in NYC he demonstrated a sit down strike at the hotel he worked out fighting for the rights of black people when hotels wanted to stop providing jobs to them. Martin Luther King heard about this and wrote my great grandfather a letter and came to his place of work to thank him along with Betty Benzt, civil rights activist. I love this photo because it shows the unity of people when we work together on how things can change. We need to be better and I want to be as strong as my great grandfather who risked his own job and life to help people when they needed it the most. We are all people who deserve an equal chance at life. Support in anyway you can. Donate. Write letters to your politicians. Vote. Share the knowledge. But most of all spread love. #BlackLivesMatter #justiceforgeorgefloyd #1957
وتظاهر آلاف الأشخاص في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وحول العالم ضد العنصرية، من غير أن تترافق هذه التجمعات التاريخية مع أعمال شغب ونهب كما حصل في الأيام التي تلت المأساة في عدد من المدن الأمريكية، ما أدى إلى فرض حظر تجوال.
وانضم عشرات الآلاف من الأوروبيين من بريستول إلى بودابست مرورًا بمدريد وروما إلى التظاهرات التي بدأت إثر مقتل جورج فلويد البالغ 46 عامًا في 25 مايو اختناقًا فيما شرطي أبيض يضغط بركبته على عنقه أثناء احتجازه.
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