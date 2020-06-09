ممثلة إباحية تنضم لاحتجاجات "حياة السود مهمة".. وتقدم عرضًا "صادمًا" للشرطة الأمريكية

انضمت واحدة من أشهر الأفلام الإباحية في العالم الى المظاهرات التي انطلقت في أمريكا منذ أسبوعين احتجاجًا على وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية "جورج فلويد" أثناء إحتجازه على يد شرطة مدينة مينيابوليس.

وخلال مشاركتها في الاحتجاجات، قدمت "رايلي ريد" عرضًا "صادمًا" أثارت فيه جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الممثلة الاباحية "رايلي ريد" تقدم عرضًا للشرطة:



"سأنام مع أي شرطي يَستقيل، ضع مسدسك جانبا وسأنام معك، العرض ينتهي الليلة"! pic.twitter.com/It1Fi1ppdI — We Heard Rumors (@whrumor) June 3, 2020

وظهرت "رايلي" في الفيديو وهي تُخاطب رجال الشرطة الذين يقفون لمكافحة أعمال الشغب الناجمة عن المظاهرات، وتقول: "سأمارس الجنس مع أي شرطي يستقيل اليوم، العرض مستمر حتى نهاية الليل".

وتابعت عرضها قائلة: "ضعوا أسلحتكم اللعينة أرضًا، ضعوا شاراتكم أيضًا، كونوا بشرًا لدي بطاقة عمل".

لتتفاجأ بأحد الشرطيين يرد عليها قائلًا: "أنا متزوج آسف"، فترد عليه غاضبة: "أتظن أن المتزوجين لا يلتقون بالعاهرات؟ هل تظن أن رجال الشرطة لا يلتقون بالعاهرات؟جميعكم تحبون العاهرات".

كما استخدمت "رايلي" البالغة من العمر 28 عامًا حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها لحركة "حياة السود مهمة" ولإثارة أسئلة حول معاملة الشرطة للمتظاهرين.

كما نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة تؤكد من خلالها أن جدها تم تكريمه من قبل "مارتن لوثر كينغ جونيور" لعمله في مجال الحقوق المدنية.

وتظاهر آلاف الأشخاص في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وحول العالم ضد العنصرية، من غير أن تترافق هذه التجمعات التاريخية مع أعمال شغب ونهب كما حصل في الأيام التي تلت المأساة في عدد من المدن الأمريكية، ما أدى إلى فرض حظر تجوال.

وانضم عشرات الآلاف من الأوروبيين من بريستول إلى بودابست مرورًا بمدريد وروما إلى التظاهرات التي بدأت إثر مقتل جورج فلويد البالغ 46 عامًا في 25 مايو اختناقًا فيما شرطي أبيض يضغط بركبته على عنقه أثناء احتجازه.

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