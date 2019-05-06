منع فلسطينيين من مشاهدة مباراة كرة قدم في لبنان.. واتحاد كرة القدم يرفض التعليق

أثار مقطع فيديو نشره أحد المشجعين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد فيه منع أبناء المخيمات من دخول الملعب لحضور مباراة فريقي النجمة اللبناني والوحدات الأردني.

وأوضح الشاب في الفيديو أن العديد من الشبان والفتيات الفلسطينيين الذي جاؤوا من مخيمات لبنانيةـ لحضور المباراةـ منعوا من الدخول للملعب.

وتساءل مستهجنًا: "عن أي عنصرية تتحدثون، حين نمنع من دخول الملعب، لحضور مباراة كرة قدم، دون معرفة السبب الحقيقي، سوى أننا فلسطينيون لاجئون في لبنان فقط؟".

ولم ينتسنَ لموقع البوابة التأكد من صحة القرار خاصة أن اتحاد كرة القدم اللبناني يرفض التعليق على الحادثة.

ورأى بعض المغردين أن المسألة "عنصرية" بحتة، في حين ذهب آخرون إلى أن الأمر تنظيمي.

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من جانبه قال رئيس نادي الوحدات الأردني، يوسف الصقور: إن طلب عدم دخول أبناء المخيمات للملعب، كان من جانب رئيس نادي النجمة، وليس الاتحاد اللبناني".

وأوضح الصقور أن رئيس النجمة برر الطلب، بأن "أبناء المخيمات يشجعون نادي الأنصار، منافس النجمة وجماهير الأخير، تستفز من وجودهم".

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واستهجن الصقور ما وصفه بـ"عنصرية وتعصب جمهور النجمة"، وقال: كان "المهم أن تسير المباراة بسلاسة، ونعود إلى عمان دون إشكالات".

يذكر أن مباراة النجمة اللبناني والوحدات الأردني، انتهت بهدفين للأخرين، ليحل في صدارة مجموعته، ضمن بطولة أندية آسيا ويحل النجمة الأخير في المجموعة ذاتها.

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