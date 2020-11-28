من أجل إنتاج أقنعة.. شركة يابانية تعرض شراء الوجوه مقابل 380 دولارًا

قامت شركة يابانية بالإعلان عن صفقة لشراء حقوق وجوه الأشخاص حتى يتمكنوا من بيعها في شكل أقنعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

وأعلنت شركة Kamenya Omoto، المتخصصة في تصنيع الأقنعة في طوكيو عن رغبتها في شراء حقوق وجوه الأشخاص، مقابل 40 ألف ين، حوالي 380 دولارًا للوجه الواحد، وبالفعل تلقت العديد من الموافقات.

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وتأمل الشركة في إعادة إنتاج وجوه الأشخاص في شكل أقنعة فائقة الواقعية وبيعها مقابل 940 دولارًا، وإذا حظى القناع بشعبية لدى العملاء، فإن الشخص صاحب الوجه سيحصل على نسبة مئوية من الأرباح أيضًا.

ويهدف هذا المشروع المثير للجدل الذي أطلق عليه That Faceإلى إضفاء لمسة خيال علمي على فكرة بيع وشراء الوجوه.

وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي حصل عليها المشروع، إلا أنه يبدو أنه يمثل إشكالية بالنظر إلى أننا في وقت تبدو فيه الخصوصية والبيانات الشخصية أكثر أهمية من قبل، لذا فإن مفهوم شراء حقوق وجوه الأشخاص لتحقيق ربح يبدو أمرًا غريبًا للغاية.

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وتلقى المشروع رواجًا كبيرًا، على الرغم من أنه كان مقصورًا على طوكيو فقط، إلا أن الاهتمام به وصل لدرجة أن الشركة قررت اختيار الوجوه من خلال اليانصيب.

وعن شروط التقديم، يمكن لأي شخص يبلغ من العمر أكثر من 20 عامًا ومقيم في طوكيو التقدم بطلب لبيع وجهه، وتشدد الشركة على أنه لا يتم السماح لمن تم اختيارهم بالكشف عن هوياتهم، ولا يتم الكشف عن الصورة أو المعلومات الشخصية لأي شخص خارج الشركة.

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