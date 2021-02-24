موزمبيق تعثر على 111 دولفينًا نافقًا قبالة سواحلها.. والأسباب لا تزال مجهولة

أعلنت وزارة البيئة في جمهورية موزمبيق، جنوب شرق القارة الأفريقية، عن عثورها على 86 دولفينًا ميتًا على سواحل إحدى الجزر التابعة لها يوم أمس الثلاثاء ولا يزال السبب غير معروف.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الأحد عن اكتشافها 25 دولفينًا آخرين في نفس الموقع ليكون المجموع 111 حالة وفاة من الحيوانات الثديية.

وجاء في بيان للوزارة: "عثر فريق من حديقة أرخبيل بازاروتو الوطنية في مقاطعة إنهامبان على 86 دولفينًا هامدة على الساحل الغربي لجزيرة بازاروتو".

ويقع الأرخبيل في قناة موزمبيق بين ساحل موزمبيق ومدغشقر.

وقالت السلطات إن التحقيق جار لتحديد سبب وفاتهم، حيث لم يعثر الباحثون على أي إصابات أو مواد مشبوهة في أجهزتهم الهضمية.

يذكر أن محمية أرخبيل بازاروتو هي أول محمية بحرية في موزمبيق، وتشكّل مياهها موطنًا لعدد من الثدييات البحرية مثل الدلافين والحيتان وأبقار البحر.

وهي كذلك موطن لـ180 نوعًا من الطيور و45 من الزواحف و16 نوعًا من الثدييات البرية، إضافة إلى 500 من الأنواع البحرية والساحلية و2000 نوع من الأسماك.

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