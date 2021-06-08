ميس في خطر...فتاة أردنية تتعرض للعنف والتحرش من عائلتها وبالصُور!

تصدر هاشتاق ميس في خطر قائمة الأكثر تداولاً في العاصمة الأردنية عمان من بعد مشاركة تفاصيل صادمة حول تعرض فتاة أردنية لجميع أنواع العذاب الجسدي من عائلتها.

تفاصيل القصة الصادمة شاركها في البداية حساب الحركة النسوية في الأردن، وجاء في التفاصيل تحديداً:

"من أكثر من سنة كاملة لجأت لنا ميس لمساعدتها، كانت مساعدتها صعبة كونها وقتها ما كانت بالاردن، وتعاون عدد من الناشطين على حل قضيتها، ورفضنا تحويلها لرأي عام طوال ذلك الوقت بحكم أنها قاصر (١٧ سنة)، أيضا الصور التي التقطتها عائلتها لها أثناء تعنيفها كانت عارية ومؤلمة جدا لذلك لم نستطع نشرها، عندما عادت للاردن طلبنا من حماية الاسرة الحفاظ على حياتها داخل دار الوفاق وبالفعل اخذوها، لكن للاسف عائلتها استطاعت التلاعب بعقلها وإخراجها ثم ندمت ميس على خروجها، حاولنا أن نعيدها لحماية الأسرة فلم نستطع، وأثناء ذلك تعرضت للتعنيف ما دفعها لترك المنزل"

ميس في خطر !

من بعدها شارك رواد السوشال ميديا فيديو للفتاة الأردنية تتحدث عن ما أصابها خلال الفترة الماضية، وجاء في التصريحات:

"أنا اسمي ميس محمد يوسف الربيع من سكان محافظة جرش….تعرضت للعنف الأسري والتحرش الجنسي من قبل شقيقي...على الرغم من تقديم الشكوى تم الإفراج عن شقيقي بحكم أنه مُتزوج"

وتابعت ميس "الأمر بدأ بالتحرش منذ الصغر واستمر لدرجة أكبر من العنف الجسدي من قبل جميع أطراف عائلتي، ولإني أجبرت على تغيير أقوالي تم محاكمتي عدة أيام بتهمة الشهادة الزائفة….من بعدها تم نقلي إلى خارج الأردن لمدة 8 أشهر من قبل عائلتها"...

"عذبوني، تحرشوا بي، حاولوا قتلي منعوني من العيش، أرجوكم ساعدوني"

قصة ميس مع كامل الإثباتات من تعذيب واتهام بالجنون، ميس لسا عمرها 17 وممكن بأي لحظة أهلها يقتلوها لأنها طلبت المساعدة #ميس_في_خطر pic.twitter.com/81ihd1UPGP — Bayan 🐈 (@Bayan_samara1) June 8, 2021

وأضافت ميس "أنها قدمت شكوى حيث تواجدت إلى أن عائلتها قدمت تقرير طبي من المستشفى يؤكد أنها بحالة صحية سيئة ومن بعدها تم عرضها على مستشفى الأمراض العقلية ولكن النتيجة كانت عكس ما أرادت عائلتها….من بعدها طلبت المسؤولة في لجنة الحماية بعرضها على مستشفى آخر حتى يتم إخراج تقرير بأنها تعاني من أمراض نفسية"..

ميس تابعت "أنها أقامت في دار الحماية لمدة 9 أيام تقريباً قبل أن يتم إخراجها بكفالة من عمتها بحكم أنهم وجدوا لها شخص يتزوجها، إلا أن الأمر كان مجرد لعبة وتم نقلها إلى المستشفى مجدداً لأخذ تقرير جديد حول حالتها النفسية"

وجاء في تصريحات ميس أيضاً "أنها أطاعت عائلتها لتجنب الضرب وأن والدتها أخبرتها أنها تحت تأثير السحر والشعوذة من قبل عمتها وجدتها، لتعرضها لاحقاً على شيخ دين والذي بدوره قدم لها علاجات غريبة وتجاوبت الفتاة مع الوضع حتى آخر يومين عندما تهجم عليها شقيقها وحاول طعنها بأداة حادة"...

وختمت ميس "بأن حماية الأسرة لم تتمكن من المساعدة ضمن تهديدات...وطالبت بإنقاذ حياتها ودراستها والإبتعاد عن عائلتها لأنهم سببوا لها أذى كبير".

الاعترافات يلي قدمتها ميس موثِّقة الأحداث يلي صارت معها#ميس_في_خطر pic.twitter.com/iz22LbPISg — Bayan 🐈 (@Bayan_samara1) June 8, 2021

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