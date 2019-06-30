مُضيفة ترفض التقاط صورة تذكارية معهم.. فانهال 3 ركاب عليها بالضرب

ألقت قوات الأمن الفيتنامية القبض على 3 ركاب بعد أن تهجموا على مُضيفة طيران تعمل لصالح خطوط Vietjet Air ‎ الفيتنامية لرفضها تنفيذ طلبهم والتقاط صور تذكارية معهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الحادث في مطار "سوان ثي" الفيتنامي، عندما رفضت المضيفة الجوية وتدعى "لي تهي جيانغ" الوقوف إلى جانب الركاب الثلاثة: "لي فان هي" و"لي ترونغ دو" و"فام هو آن"، لالتقاط صورة معهم، لهذا انهالوا عليها بالضرب.

كما نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يُظهر سقوط المضيفة على الأرض بعد تلقيها ضربة من أحد الركاب الثلاثة.

وفي المشهد الثاني من الفيديو، يظهر الراكب الثاني وهو يطارد مضيفة أخرى، ومن ثم يضرب موظفي الأمن في المطار.

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وبحسب التحقيقات الأولية فقد تبين أن الشباب الثلاثة مخمورون إلى حد الثمالة، واقتيدوا إلى مركز الشرطة ووجهت لهم تهم الإخلال بالنظام العام، وتبين فيما بعد أنه تم سجن الثلاثة، بعد التحقيق، حيث تلقى "لي فان" حكمًا بالسجن لثلاث سنوات و"لي ترونغ" لمدة سنتين و"فام هو" لتسعة أشهر، كما تم تغريم حراس الأمن في المطار لعدم أدائهم واجبهم أثناء الحادث.

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