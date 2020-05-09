مُطالبات بإعدام قاتل شقيقته بسبب الـ "فيسبوك"!

اي جريمة قتل بالحياة بكون العقاب الطبيعي لها هو الاعدام ما عدا اذا كانت الضحية أنثى والمجرم ذكر من عائلتها لأنه حياتنا كأناث رخيصة ونعتبر ممتلكات وعبئ على عائلاتنا ويباح التخلص من هذا العبئ عند أول خطىء أو أول فورة غضب لذكور العائلة والمجتمع يتجاهل ويبرر#نطالب_باعدام_قاتل_اخته — ريم 🇵🇸 (@reemsaiff_) May 8, 2020

أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ يحمل اسم "تطالب باعدام قاتل أخته"، وذلك بعد الجريمة البشعة التي شهدها الشارع الأردني، بعد قيام شاب عشريني بقتل شقيقته المراهقة 14 عامًا لمجرد أنها قامت بإنشاء حساب فيسبوك خاص لها.

وفي التفاصيل تم القبض يوم أمس على الشاب وتوقيفه 14 يوم على ذمة التحقيق ومن المقرر توجيه تهمة القتل العمد له، وكان الشاب قد قتل شقيقته عن طريق طعنها بسكيل في ظهرها بعد اكتشافه بأنها قامت بفتح حساب لها عبر فيسبوك على هاتفه.

وتفاعل الشارع الأردني مع القضية بشكل كبير معبرين عن غضبهم لهذه الحادثة البشعة التي راحت ضحيتها فتاة صغيرة لسبب تافه جدًا، وأثارت تعليقات مؤيدة لفعلة الشاب حالة أكبر من الغضب، حيث عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم لوجود أشخاص يؤيدون القتل بسبب سخيف.

وقام عدد منهم بإطلاق هذا الهاشتاغ من أجل إنزال عقوبة الإعدام على الشاب ليكون عبرة لغيرة، في ظل تعرض الكثير من الفتيات والسيدات للعنف الأسري خاصة في ظل الحجر الصحي الذي يعيشه العالم والذي زاد من العنف الأسري بشكل كبير في هذه الفترة، وطالب عدد من الحقوقيين ان يتم متابعة هذه القضايا بشكل كبير والاهتمام بها، لا سيما أن هناك العديد من السيدات يلتزمن الصمت خوفًا على انفسهن وخوفًا من الفضيحة.