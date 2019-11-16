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مُعحبة ترمي "حمالة الصدر" الخاصة بها في حفل نجم الراب روس في السعودية.. فيديو!

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:53
مُعحبة ترمي "حمالة الصدر" الخاصة بها في حفل نجم الراب روس في السعودية
مُعحبة ترمي "حمالة الصدر" الخاصة بها في حفل نجم الراب روس في السعودية

استضافت السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض مغني الراب الأمريكي الشهير روس يوم أمس الجمعة إلى جانب فرقة الهيب هوب ميجوس في بوليفارد الرياض.

وخلال الحفل وعبر فيديو وُصف بـ "الصادم" وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة قيام إحدى المعجبات السعوديات برمي "حمالة الصدر" الخاصة بها على المسرح، ليقوم روس بالتقاطها والتفاخر بها أمام الجميع.

أثار هذا الفيديو ضجة كبيرة وحالة من الغضب بسبب تصرف هذه المعجبة المُخالف للعادات والتقاليد السعودية، واعتبره الجميع فيديو صادم حتى أن البعض نفى ان يكون التصرف حقيقي مؤكدين أن روس هو من قام بإحضار حمالة الصدر معه لمجرد لفت الأنظار وأنه من غير الممكن أن تتصرف فتاة سعودية بهذه الطريقة الوقحة.

وطالب عدد كبير من رواد هذه المواقع بتحري الحقيقة حول الموضوع والكشف عن الفتاة إن أمكن ومعاقبتها أشد عقوبة تجنبًا لمثل هذه التصرفات في المرات المقبلة.

فيما رأى البعض أنه كان من المفترض أن يحترم نجم الراب روس ثقافة وعادات البلد المتواجد به ويتجاهل وجود حمالة الصدر على المسرح ويكمل غنائه.

وتفاعل الكثير مع الفيديو مُطلقين هاشتاغ #سنتيانه_موسم_الرياض والذي تحول إلى ترند وتصدر قائمة الأكثر تفاعلًا عبر موقع تويتر.

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