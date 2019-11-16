مُعحبة ترمي "حمالة الصدر" الخاصة بها في حفل نجم الراب روس في السعودية.. فيديو!

استضافت السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض مغني الراب الأمريكي الشهير روس يوم أمس الجمعة إلى جانب فرقة الهيب هوب ميجوس في بوليفارد الرياض.

وخلال الحفل وعبر فيديو وُصف بـ "الصادم" وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة قيام إحدى المعجبات السعوديات برمي "حمالة الصدر" الخاصة بها على المسرح، ليقوم روس بالتقاطها والتفاخر بها أمام الجميع.

أثار هذا الفيديو ضجة كبيرة وحالة من الغضب بسبب تصرف هذه المعجبة المُخالف للعادات والتقاليد السعودية، واعتبره الجميع فيديو صادم حتى أن البعض نفى ان يكون التصرف حقيقي مؤكدين أن روس هو من قام بإحضار حمالة الصدر معه لمجرد لفت الأنظار وأنه من غير الممكن أن تتصرف فتاة سعودية بهذه الطريقة الوقحة.

I'm shocked, I don't know what I say about this .. it's shame on us !#سنتيانه_موسم_الرياض pic.twitter.com/rl972oQ6nA — مـهـدي 24% 🇸🇦 (@mahdiodah) November 16, 2019

وطالب عدد كبير من رواد هذه المواقع بتحري الحقيقة حول الموضوع والكشف عن الفتاة إن أمكن ومعاقبتها أشد عقوبة تجنبًا لمثل هذه التصرفات في المرات المقبلة.

فيما رأى البعض أنه كان من المفترض أن يحترم نجم الراب روس ثقافة وعادات البلد المتواجد به ويتجاهل وجود حمالة الصدر على المسرح ويكمل غنائه.

وتفاعل الكثير مع الفيديو مُطلقين هاشتاغ #سنتيانه_موسم_الرياض والذي تحول إلى ترند وتصدر قائمة الأكثر تفاعلًا عبر موقع تويتر.

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