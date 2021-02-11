مُعلمة تمارس العادة السرية أمام طلابها الصغار.. والأهالي في حالة صدمة

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مُعلمة بديلة في إحدى مدارس جورجيا بعد أن رصد أهالي الطلاب بسوء سلوكها الجنسي أمام أبنائهم.

ووجه المسؤولون في مكتب شرطة مقاطعة كارول الأمريكية للمعلمة "أميليا ريسلر" البالغة من العمر 30 عامًا تهمة الانخراط في "أفعال غير لائقة وغير أخلاقية" أمام الأطفال في جبل.

وأشار المسؤولون الى أن المعلمة كانت تعمل في مدرسة Zion الابتدائية الواقعة بالقرب من Carrollton، والتي تبعد حوالي 50 ميلًا غرب أتلانتا.

وتم اعتقال المعلمة يوم الجمعة الماضي ووجهوا لها19 تهمة بالتحرش بالأطفال من خلال ممارسة العادة السرية أمامهم خلال حصة دراسية.

وقال مكتب الشركة في منشور على "فيسبوك": "نحن نقدر التفاني الذي توليه مدارس كارول كاونتي من أجل سلامة طلابها لأنهم يعملون بجد للتواصل مع جميع أولياء أمور الطلاب المتضررين، سنواصل العمل معهم عن كثب خلال الفترة المتبقية من التحقيق".

ولم يكشف المحققون عن مزيد من التفاصيل في القضية منذ اعتقال المُعلمة يوم الجمعة.

يذكر أن التحرش الجنسي بالأطفال هو تهمة جناية في جورجيا: "يرتكب الشخص جريمة التحرش بالأطفال عندما يرتكب هذا الشخص أي عمل غير أخلاقي أو غير لائق تجاه أي طفل دون سن 16 عامًا أو في حضوره أو معه بقصد إثارة أو إشباع الرغبات الجنسية إما الطفل أو الشخص".

ولا تزال ريسلر في السجن بعد مثولها الأول أمام المحكمة.

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