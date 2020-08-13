"ناسا" تنشر صورة لكوكب المشتري.. والجمهور يشبهه بـ"بيتزا ببروني"

شاركت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء وتختصر "ناسا – NASA" صورة مذهلة لكوكب المشتري تبدو وكأنها بيتزا ببروني.

وأشارت "ناسا" الى أن البقع الدائرية على الكوكب هي في الواقع أعاصير على القطب الشمالي لكوكب المشتري.

وأوضحت "ناسا" بأن الصور تم التقاطها من قبل مركبة الفضاء "جونو" التابعة لناسا وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وحظيت الصورة بأكثر من مليون إعجاب وألاف التعليقات التي قارنتها بوجبة بيتزا ببروني ينما قال آخر إنها تبدو كأنها فطيرة محترقة.

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مع ذلك، فإن صورة الأشعة تحت الحمراء تسلط الضوء على عواصف "تشبه الحمم البركانية" على أقطاب المشتري، وعندما تُرى تحت الضوء المرئي، تظهر الغيوم على شكل وهج أزرق.

يذكر أن المركبة الفضائية "جونو" تدرس الكوكب الضخم منذ عام 2011، لكنها أرسلت مؤخرًا صورة لأعاصير دوامة حمراء في منطقة القطب الشمالي.

وتعد "جونو" بمثابة عيون ناسا أثناء دورانها حول كوكب المشتري، ولكن وكالة الفضاء مستعدة لاستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي القوي، الذي سيراقب الكوكب على أمل التوصل إلى اكتشافات أكثر تفصيلًا.

وقال "إيمكي دي باتر"، من جامعة كاليفورنيا و"تييري فوشيه" من مرصد باريس: "ستكون تجربة صعبة حقًا، كوكب المشتري ساطع جدًا، وأدوات ويب حساسة جدًا، لذا فإن مراقبة كل من الكوكب اللامع وحلقاته وأقماره الخافتة ستكون اختبارًا ممتازًا لكيفية تحقيق أقصى استفادة من تقنية ويب المبتكرة".

فيما قال "سكوت بولتون"، المحقق الرئيسي لمركبة جونو الفضائية، في بيان: "لونها أكثر زرقة من الأجزاء الأخرى من الكوكب، وهناك الكثير من العواصف".

وتابع: "لا توجد علامة على خطوط العرض أو المنطقة والأحزمة التي اعتدنا عليها - هذه الصورة بالكاد يمكن التعرف عليها على أنها كوكب المشتري، نشهد دلائل على وجود ظلال للسحب، مما قد يشير إلى أن الغيوم على ارتفاع أعلى من العناصر الأخرى".