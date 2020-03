ناشطة مصرية تثير الجدل.. الـ"نوتيلا" تسبب علامات أنثوية عند الأولاد!

ناشطة إجتماعية : "حليب الصويا" الموجود في النوتيلا تسبب هرمونات أنثوية عند الأولاد وتأخر بلوغ عند الفتيات 🤔 #نوتيلا #حليب_الصويا #مصر #عرب #مشاهير #جديد

