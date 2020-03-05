ناشطة مصرية تثير الجدل.. الـ"نوتيلا" تسبب علامات أنثوية عند الأولاد!

أثارت ناشطة اجتماعية مصرية جدلًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تزعم فيه أن شوكولاتة "نوتيلا" الشهيرة تسبب ظهور علامات أنثوية عند الذكور.



وقالت الناشطة التي لم يتم تحديد هويتها بأن "حليب الصويا"، أحد مكونات شوكولاتة "نوتيلا" هي السبب في إحداث خلل في الهرمونات عند الانسان.



وزعمت الناشطة بأنها استندت، في حديثها عن الشوكولاتة ،على دراسة أُجريت مؤخرًا على مجموعة من الأولاد بأعمار تتراوح بين الـ 15-18 سنة، كشفت بأن أعراضًا غريبة ظهرت على الأولاد من بينها "عدم ظهور اللحية، وصفات أنثوية، وتأخر البلوغ"، أما الأعراض التي ظهرت على الفتيات كانت "الزيادة في الوزن، وتأخر البلوغ"!



ووجهت الناشطة حديثها لمتابعيها بضرورة التأكد من محتويات الشوكولاتة قبل شرائها، أو حتى إعدادها في البيت والابتعاد النهائي عن "حليب الصويا".



يذكر أن حليب الصويا هو عصارة فول الصويا، ويحتوي على البروتينات، والأحماض الدهنية، والفيتامينات، والمعادن، والكالسيوم، ويمكن الحصول عليه من خلال معصرة خاصة له أو نقعه بالماء لفترة قصيرة، ثمّ خلطه والحصول على عصارته.



ويلجأ البعض لتناوله لأغراض عديدة، إذ يعتبر كبديل عن الحليب العادي الذي قد يسبّب الحساسية للبعض، ولأنه صحيّ أكثر ويتوفّر منه نكهات، رغم ذلك فإنّ هذا الحليب له فوائد وأضرار على الشخص عامةً، وعلى النساء بشكل خاص من بينها سرطان الثدي والرحم للمرأة، وقد يؤدي إلى تغيرات جنسية.

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