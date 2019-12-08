ناشيونال جيوغرافيك تتغنى بـ"دبي".. أكثر الأماكن ذات التنوع الثقافي على كوكب الأرض

تحت عنوان "دبي، الإمارات العربية المتحدة: ملتقى عالمي للثقافات"، نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافيك" التلفزيونية الأمريكية تقريرًا خاصًا عن التنوع الثقافي اللافت في دبي.

واستعرضت القناة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني أبرز مظاهر هذا التنوع، ووصفت دبي بأنها المركز المالي المتألق في دولة الإمارات، كما أنها تقع في نقطة التقاء الطرق المتقاطعة المؤدية إلى أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

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وأكد التقرير أن دبي تُعدّ واحدًا من أكثر الأماكن تنوعًا في الثقافات على كوكبنا، فيكفي أن 90% من تعداد سكانها الذي يتجاوز 3 ملايين نسمة ينتمون إلى نحو 200 جنسية.

وأضاف التقرير أن هذا التنوع الهائل تمخّض عن تجربة ثقافية فائقة الثراء، تشمل كل جوانب الحياة اليومية من لغات، وطباع، وثقافات سائدة، وأزياء، وطرائق طهي وأطباق، حتى باتت دبي أشبه بجهاز المشكال أو منظار الأشكال المتغيرة "كاليدوسكوب" الذي يُنتج مزيجًا عجيبًا من الأشكال والمناظر الجذابة، إلا أن "كاليدوسكوب" دبي يُنتج مزيجًا من اللكنات، والعادات، والمطابخ، وغيرها من عناصر التنوع الثقافي التي تزخر بها الإمارة.

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وأشارت القناة في ختام تقريرها، إلى أن تنوع دبي الثقافي جعلها مكانًا غير تقليدي للزوار المثقفين أصحاب النظرة الثاقبة، كي يفهموا العالم بصورة أوضح وأعمق.

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