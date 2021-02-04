نجلاء عبدالعزيز تعتذر عن تصوير ابنها بفستان فتيات وشعر مستعار

قدمت مصممة الديكور والفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز اعتذارًا لمتابعيها بعد نشرها صورًا ومقاطع فيديو لطفلها مرتديًا فستان زفاف، ومزينًا وجهه بمساحيق التجميل وواضعًا الشعر المستعار.

وقالت نجلاء في مقطع فيديو نشرته عير حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "يا مساء الخير.. أعتذر لكم، وجل من لا يسهو، مثل ما عرفتوني بأن أسلوبي يغلبه البساطة والعفوية".

وتابعت: "لم أقصد أي شيء من المقطع المتداول لابني نهار، لكن للأسف يُعتبر تحت لائحة نظام حماية الطفل، لذلك أنا اعتذر لكم وانصح الجميع بالاطلاع على قانون حماية الطفل لئلا يعذر فيها جهل.. وبإذن الله مستقبلًا ما أكرر هذا الشيء".

واختتمت حديثها بالقول: "ساعدوني ساعدوني شوي وزي ما قولتلكم خير الخطائين التوابون وطبعًا أنا بشر.. لكن نقدر نقولكم الحين نحبكم واستودعناكم الله ونشوفكم على خير".

اذا مو هذا أستغلال للطفولة.. هذا ايش؟ pic.twitter.com/kZJizo91ve — Fay Ibrahim (@ikovin) January 30, 2021

وأثارت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها نجلاء لطفلها جدلًا واسعًا متهمين نجمة مواقع التواصل بـ"المتاجرة بنجلها لكسب مزيد من الشهرة".

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فيما أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عن رصده لنشر سيدة صورة طفلها بعد إجباره على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.

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