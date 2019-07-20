نجل إيلي صعب يحتفل بزفافه بحفل ضخم.. وفستان العروس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

احتفل المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب بزواج ابنه إيلي صعب جونيور بحفل زفاف ضخم أٌقيم على مدار 3 أيام، في اليوم الأول ليلة الخميس اختار صعب الاحتفال بأحد المطاعم الفخمة، ضمن طابع شرقي، حيث زفت العروسين فرقة فلوكلورية، فيما ارتدى ايلي صعب الأب عباءة سوداء وهو ما قام به نجله أيضًا والذي ارتدى بدلة وفوقها عباءة سوداء.

فيما ارتدت العروس كريستينا مراد فستان أبيض من تصميم إيلي صعب، تميز بحزامه العريض من اللونين الأبيض والذهبي بالإضافة لكاب فوق الفستان بتطريزات ذهبية.

وفي يوم امس يوم الزفاف الرسمي وعقد القران ارتدت العروس فستان زفاف أبيض اثار إعجاب الجميع وخطف الأنظار وتحول إلى حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لجماله وفخامته وهو بالتأكيد من تصميم حماها إيلي صعب.

وتواجد في حفل الزفاف عدد من مشاهير الفن والسياسة من ضمنهم سعد الحريري والفنانة إليسا والفنان عاصي الحلاني، على ان تنتهي الاحتفالات اليوم في منزل والد العريس.

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