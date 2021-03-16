نساء بالبكيني يتحولن لتماسيح هجومًا على هيرمس.. تعذيب حيوان ذكي من أجل حقيبة‎

وقفت ثلاث نساء بملابس السباحة أمام واجهة متجر "هيرميس" في مدينة ملبورن الأسترالية احتجاجًا على استخدام علامة الأزياء الراقية جلود التماسيح والحيوانات النادرة لتصنيع حقائبها وأحذيتها.

وارتدت الناشطات الثلاث بكيني بالأخضر الشاحب وقناع على شكل وجه التمساح وحملن بأيديهن لافتة على شكل حقيبة وكتبوا عليها "تموت الحيوانات من أجل الجلود غريبة". (حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية)

وتعد هذه واحدة من التظاهرات التي شهدتها مدينة ملبورن والتي نظمتها مجموعة PETA لحقوق الحيوان.

وقالت "إميلي رايس"، المتحدثة باسم PETA، إنه مقابل كل حقيبة أو حزام أو زوج من الأحذية المصنوعة من جلد التمساح، تم احتجاز حيوان ذكي وحساس للغاية، وعاش حياة مروعة، وتحمل معاناة لا يمكن تصورها قبل أن يقتلوا.

ويحذر الخبراء من أن استخدام صناعة الأزياء لجلود الحيوانات مثل التماسيح يزيد من خطر انتشار الفيروسات الخطيرة إلى البشر.

وتابعت: "لقد حان الوقت لكي تقوم شركة Hermès بعمل مسؤول اجتماعيًا وتتحول إلى مواد نباتية".

في بداية الشهر، نُظم احتجاج مماثل خارج متجر هيرميس في سيدني.

بالإضافة إلى استخدام العلامة التجارية لجلود الزواحف، يحتج النشطاء أيضًا على خطط بناء مزرعة تماسيح في داروين والتي سيتم فيها تربية 50 ألف تمساح من أجل منتجات جلدية ولحوم.

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