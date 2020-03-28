نسر يقتنص خنزيرا ويحلق به في الهواء "صور"

أظهرت صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة انقضاض نسر على خنزير والتحليق به في الهواء.

تمكن مصور أسترالي يدعى "كلارك إسبي" (75 عامًا) من تسجيل هذه اللحظات، بينما كان يقود سيارته لمنطقة "كرومارتي ويتلاندز" في كوينزلاند، حيث سمع صرخة عالية ليتفاجأ برؤية نسرين ضخمين، انقض أحدهما على خنزير وحلق به في الهواء أعلى بحيرة.

وقال "كلارك"، الذي عمل في صناعة الأفلام الوثائقية منذ 35 عامًا: "لطالما دُعيت لتسجيل لقطات حياة الطيور الفريدة والمتنوعة حول العالم، ولكني لم أتخيل أن أشهد نسرين ضخمين بالقرب من سيارتي".

وتابع المصور: "كان أحدهما يمسك بخنزير وحشي بقوة بمخالبه، وعلى الرغم من أجنحته القوية، فقد كافح النسر بالتحليق بالخنزير قبل أن يهبط بفريسته على جزيرة صغيرة ويفترسها هو والنسر الآخر".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب "كلارك" عن دهشته مما حدث، حيث قال إنه لم يسبق وأن شهد شيئًا مثل ذلك، كما قال إنه من المتوقع أن وزن الخنزير كان 5 كغم.

وفيما يتعلق بهذه النسور، يجدر بالذكر أنها تنتمي لفصيلة "النسور بيضاء البطن"، ويمكن أن يبلغ طول جناحيها لأكثر من 2 مترًا، وظهورها شائع في الساحل الأسترالي، كما تعد الخنازير الوحشية شائعة أيضًا في أستراليا، حيث تشير تقارير إلى أن أستراليا لديها ما يصل إلى 24 مليون خنزير وحشي.

هذا وتعتبر الخنازير الوحشية في استراليا وخاصة كوينزلاند، مؤذية وغير مستحبة على الإطلاق، لأنها تساعد في انتشار الحشائش وتدهور التربة والمياه، بالإضافة إلى الإضرار بالمحاصيل والمخزون.