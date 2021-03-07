نفس.خطوة.مرآة… سلسلة بودكاست قصيرة تنطلق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

كشفت مرآه Miraa.me من يونيليفر، أول منصة نشر رقمية هادفة في المنطقة تمثّل قيم المرأة في الشرق الأوسط وتروي قصصهن الحقيقية، عن شراكة مع فنيال للإعلام، شبكة البودكاست الإقليمية التي تركز على سرد القصص الواقعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج سلسلة بودكاست قصيرة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.

وتنطلق السلسلة تحت عنوان (نفس، خطوة، مرآة)، وتتألف من 6 حلقات تتناول حياة 6 سيدات من المملكة العربية السعودية وتتيح لهن توجيه رسالة لأنفسهن في مرحلة الشباب.

ويتمنى الكثير من الأشخاص أن يعودوا بالزمن ويغيروا حياتهم. لذلك تبحث كل قصة في السلسلة عن إجابة السؤال: إذا كان بإمكانك التحدث إلى نفسك في مرحلة الصبا الأصغر عمرًا، ماذا ستقول لها؟ لتجيب النساء السعوديات بإجاباتٍ ملهمةٍ مليئةٍ بمشاعر الأمل والفرح والتغلب على الصعاب، وتمثل انعكاساً صادقاً لرحلاتهن في الحياة، حيث تضمنت بعض الإجابات رسائل تشجيع ودعوةٍ لرفض التقاليد القديمة والعمل على تحقيق الأهداف، فيما تمنّت بعضهن امتلاك مزيدٍ من الثقة بالنفس بدلاً من العمل على إرضاء الآخرين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الأول من السلسلة بالتعاون مع علامة لوكس خلال الأسبوع الأول من مارس قبل اليوم العالمي للمرأة، على أن يتم إطلاق مواسم إضافية في وقتٍ لاحق من العام.

تعليقًا على الموضوع، قالت سونيا كابور، مديرة المحتوى الأولى في يونيليفر ومرآة: "نطمح من خلال منصة مرآة أن نلهم النساء لتحقيق ما يصبون إليه من خلال توظيف إمكانياتهم بشكل كامل، وذلك من خلال تسليط الضوء على قصص سيدات نجحن في كسر الصورة النمطية، والمحظورات التي فُرضت عليهن، وتجاوزن توقعات المجتمع الذي يعيشون فيه. ونأمل أن تلهم القصص التي تسردها هؤلاء السيدات، ورحلاتهنّ في الحياة، النساء لتحقيق أهدافهم من خلال التطلع لمستقبل أكثر إشراقًا والتفوق على التحديات التي يواجهن، والارتقاء فوق الأحكام والصور النمطية التي تحكمهن."

كما علقت ليلى حمادة، المؤسِسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة فنيال للإعلام، قائلة: "تبحث فنيال للإعلام عن فرصٍ للتواصل مع متابعيها وتقديم محتوى واقعي مهمٍ للجمهور. ونحن مسرورون للتعاون مع منصة مرآه لإنتاج سلسلة البودكاست القيّمة هذه. ونأمل أن تحظى جميع النساء في المنطقة بفرصة الاستماع إلى السلسلة، وأن تساهم هذه القصص في تشجيع الشابات العربيات للعمل على زيادة ثقتهن بأنفسهن والكشف عن قدراتهن الحقيقية في ظل احتفالاتنا باليوم العالمي للمرأة".

تتوافر سلسلة البودكاست (نفس، خطوة، مرآة) على جميع منصات البودكاست، بما فيها آبل بودكاستس وجوجل بودكاستس وأنغامي وديزر وسبوتيفاي وغيرها الكثير.

لمحة حول منصة مرآه Miraa.me

مرآه (Miraa.me) هي أول منصة رقمية في الوطن العربي مخصصة لغرض تمثيل وجوه، وأصوات، وقيم المرأة العربية الحقيقية. تلتزم مرآه باستكشاف الجمال من منظور ثقافي واجتماعي، وفهم التعاريف والتقاليد المتعلقة بالجمال في الوطن العربي. المنصة مصنوعة من قبل نساء عربيات لنساء عربيات.

نبذة حول شركة فنيال للإعلام

تُعد شركة فنيال للإعلام (www.finyalmedia.com)، شبكة البودكاست الحائزة على جوائز تتخصص بتقديم تجارب صوتية مميزة للشباب العربي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمثل مهمة الشركة في سرد قصص من شأنها مساعدة جيل الشباب على إعادة التواصل مع العالم العربي، ويتضمن ذلك القصص التي تتحدث عن ثقافة وتراث المنطقة، وتتنوع من القصص الكلاسيكية مثل ألف ليلة وليلة وجحا وسندباد التي تمت إعادة كتابتها بأسلوبٍ يجذب الجمهور العصري، وصولًا إلى الروايات التاريخية التي تتمحور حول مدننا العربية.

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