معرض نقوة موسم الرياض 2022 : الموعد – أسعار التذاكر

يستعد زوّار العاصمة السعودية الرياض لحضور فعاليات معرض نقوة موسم الرياض 2022 الذي يجمع بين الفخامة والموضة والتكنولوجيا والفن تحت سقف واحد.

وعلى مدار 7 أيام متواصلة، سيحظى زوّار معرض نقوة المميز بفرصة الاطلاع على كل ما هو أفضل في عالم الموضة، الفن، المجوهرات، الديكور، الحرف، التكنولوجيا، السيارات، المطاعم والمقاهي.

وتم اخيار اسم نقوة لهذا المعرض حيث سيعرض كل ما هو نادر من عدة فئات حيث الدخول والمشاركة بفعاليته لمن هم بسن الـ 14 فما فوق.

وسيعيش زوّار معرض نقوة تجربة مختلفة من التسوق بأجواء ممتعة وتفاعلية وحيوية تليق بفعاليات موسم الرياض والتي خطفت أنظار العالم منذ اليوم الأول لتدشينها.

موعد معرض نقوة موسم الرياض 2022

التاريخ: السبت، 01 يناير 2022 – الجمعة، 07 يناير 2022

توقيت معرض نقوة موسم الرياض 2022

الوقت : تبدأ الساعة 05:00 م

موقع معرض نقوة موسم الرياض 2022

المكان: واجهة الرياض

أسعار تذاكر معرض نقوة موسم الرياض 2022

تذكرة دخول : 150 ريال

تذكرة كبار الشخصيات : 300 ريال

*الأسعار شاملة الضريبة

طريقة حجز تذاكر معرض نقوة موسم الرياض 2022

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2021 (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية نقوة

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا

واجهة الرياض

واجهة الرياض هي واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في العاصمة السعودية الرياض، وتجمع بين التسوق والمطاعم وبيئة أعمال في مكانٍ واحد.

تقع واجهة الرياض شمالي الرياض وتحديدًا على الطريق المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي، على امتداد 2.5 كلم.

تنقسم واجهة الرياض إلى واجهتين، وهما:

واجهة للأعمال: تحتضن 6 آلاف موظف والعديد من الشركات السعودية والإقليمية والعالمية.

واجهة للتسوق: أكثر من 200 محل تجاري وعشرات المطاعم والمقاهي و18 صالة عرض.