نهر يتحول إلى اللون الأحمر بفلسطين ويثير الرعب في قلوب الأهالي

أثارت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو قيل بأنها التقطت لنهر في فلسطين وقد تغير لون مياهه الى اللون الأحمر الرعب في قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد من المغردين الى أن الصور قد تم التقاطها لمياه وادي النبع، الذي يمتد داخل أراضي قرية قراوة بني زيد ويواصل نحو أراضي قرى مجاورة، وقد تحولت للون الأحمر بسبب سكب مواد كيميائية فيه.

وبعدها، أصدر مجلس قرية قراوة بني زيد، السبت، توضيحًا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، جاء فيه : "ما جرى هذا اليوم من تلوث للبيئة هو بسبب سكب مواد دهان تالفه في حرم الوادي، مما أدى إلى تغيير في لون المياه".

وأضاف: "إن هذا العمل غير مقبول ومدان بكل المقاييس، إننا في المجلس القروي نطالب الجهات الرسمية الوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا العمل التخريبي، الذي أدى إلى حالة من الإرباك لدى الأهالي، وكذلك نطالب أصحاب العلاقة بإيجاد مكب رئيسي للنفايات لكافة المنطقة حتى نتخلص من هذه المكبات التي أصبحت مكانا للتخلص من كافة المخلفات التي تضر بالبيئة".

كما أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الحادثة، وقالت عبر صفحتها في موقع "فيسبوك: "هذا تصرف غير مقبول في وقت نحن بحاجه إلى مياه نقية، وبالأمس أرسلنا فرق البيئة التابعة لوزارة الصحة من أجل أخذ العينات وفحصها".

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة