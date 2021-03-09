هاتف آيفون يستقر في قاع بحيرة 6 أشهر.. لا زال يعمل ويستقبل المكالمات

عثر أحد الغواصين برفقة زوجته على هاتف "آيفون 11" في بحيرة هاريسون في كولومبيا البريطانية الواقعة أقصى غرب كندا بعد أن استقر في قاعها لمدة 6 أشهر.

وفقًا لتقرير نشره موقع CBC News، فقد عثر الغواص "كلايتون هيلكنبرج" وزوجته "هيذر" على الهاتف أثناء تنظيفهما قاع البحيرة بعمق 279 مترًا ووثقا الحدث في مقطع فيديو نشراه على قناتهما على موقع "يوتيوب" والتي تحمل اسم Aquatic.

وغالبًا ما تتضمن مغامرات الزوجين العثور على أشياء غريبة، لكنها المرة الأولى التي يعثروا فيها على هاتف.

وقال الغواص "كلايتون": "أخذته إلى المنزل، وقمت بتنظيف الأوساخ منه وتم تشغيله مباشرة، لذلك كان رائعًا جدًا، قمت بتشغيله والتواصل مع مالكته".

وكان هاتف iPhone 11 هذا مملوكًا لفاطمة قدسي المقيمة في فانكوفر، والتي كانت متشككة عندما أرسل لها "كلايتون" رسالة نصية لإبلاغها أن هاتفها بحوزته الذي فقدته في بحيرة هاريسون قبل ستة أشهر.

وأسقطت فاطمة الهاتف في الماء في سبتمبر الماضي أثناء ركوبه قوارب الصدام في بحيرة هاريسون، وقالت: "كنت في وضع فقدت فيه التوازن نوعًا ما وسقط في الماء،على الرغم من أنني طلبت المساعدة من الموظفين بعد وصولي إلى الشاطئ، إلا أنهم أقنعوني بأنه من المستحيل العثور على الهاتف في المياه العميقة".

وتابعت: "كنت في حالة صدمة كاملة عندما تلقيت الرسالة النصية من الغواص، ظننت أن هاتفي مع الزومبي".

تجدر الإشارة إلى أن هاتف iPhone 11 انطلق بشهادة IP68 المقاومة للماء، وهذا يعني أنه يمكنه تحمل الماء ولكن ليس لأكثر من 30 دقيقة على عمق 2 متر، وبالتالي، فإن تصنيف "المقاوم للماء" لن يحمي الهاتف على الإطلاق إذا سقط في بحيرة.

ومع ذلك، لا تجرب هذا مع iPhone 11، فلن تكون شركة أبل مسؤولة عن أي شيء يحدث للجهاز.