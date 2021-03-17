هل اختفت كورونا من شواطئ ميامي؟ صور ستصيبك بالغضب!‎

شهدت مدينة ميامي الأمريكية توافد الآلاف من السكان المحليين مستغلين "عطلة الربيع" وكأن وباء "كورونا" قد اختفى من الكرة الأرضية.

وأعرب عمدة المدينة "دان جيلبر" عن قلقه من "الأعداد الهائلة" التي توافدت الى الشواطئ للاستمتاع بالطقس الرائع تحت أشعة الشمس في ولاية شهدت قيودًا مخففة على فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال "جيلبر" تصريحات: "لدينا مشكلة كبيرة، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الأشخاص حضروا إلى هنا لقضاء العطلة".

وبعدها ألقت شرطة مدينة ميامي الأمريكية القبض على أكثر 100 شخص، كما أطلقت قنابل الفلفل لتفريق حشد احتشد حول الضباط الذين كانوا يعتقلون.

وقال تقرير الشرطة إن ضابطا أطلق كرات الفلفل "بسبب الحشد الكبير، العدواني، الجامح والتهديدات الفورية التي تشكل تهديدا لسلامة الضباط".

وقال المتحدث إرنستو رودريغيز لصحيفة USA TODAY إن إدارة شرطة ميامي بيتش قامت بتوقيف 163 شخصًا خلال الأيام السبعة الماضية.

قال: "لدينا الكثير من الناس، والكثير منهم يأتون برغبة في الانطلاق، ولدينا الفيروس، إنه يشكل خطرًا متعدد الأوجه بالنسبة لنا".

ووفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكينز"، سجلت الولايات المتحدة 572 حالة وفاة و38222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الإصابات 29 مليونا والوفيات 534 ألفًا.

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