هل عرض ولي عهد الأردن الأمير الحسين على مطربة تركية الغناء في حفل ميلاده ؟

زعمت صحيفة حرييت التركية أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عرض على المغنية التركية آتيا ذات الأصول العربية أن تغني له في يوم ميلاده مقابل 100 ألف دولار أمريكي.

وتحت عنوان "عرض مفاجئ من أمير الأردن لـ آتيا" نشرت الصحيفة التركية تقريرًا لصحفي يدعى اسماعيل بيرق جاء فيه:

"عرض الأمير الأردني حسين بن عبد الله على المغنية التركية آتيا 100 ألف دولار ليصعد على خشبة المسرح في عيد ميلاده ويغني باللغة العربية ويعزف على الدربوكة". (حسب النص الأصلي)

وقال الكاتب في تقريره: "تلقت الأشهر في عالم موسيقى البوب في تركيا المطربة آتيا، عرضًا مفاجئًا من الأردن والصعود على المسرح في حفل عيد ميلاد الأمير حسين بن عبد الله من الأردن".

وتابع: "أذهلت آتيا، الفنانة الوحيدة التي تغني وترقص وتلعب الدربوكة في تركيا، بهذا العرض، إذ سيحتفل ولي العهد، الابن الأكبر للملك عبد الله ملك الأردن، بعيد ميلاده الثامن والعشرين بحفل في قصره في يوليو المقبل".

وذكر الكاتب بأن المطربة آتيا، المولودة في مدينة هاتاي التركية، لديها أصول عربية وهو ما جعلها تحظى باهتمام كبير في الأردن خاصة بالأغنية العربية التي غنتها في أحد الأفلام في السنوات الماضية.

وزعم الكاتب بأن الأمير الحسين بن عبدالله عرض على آتيا العزف على الدربوكة وغناء أغنيتين عربيتين في عيد ميلاد الأمير حسين بن عبد الله مقابل 100 ألف دولار أمريكي.

وقال الكاتب بأن الفنانة التركية لم تقبل العرض، ونقل على لسانها بالقول: "لم أقرر بعد لكن فوجئت بالعرض، أعتقد أن هذا العرض جاء لأنني من هاتاي، أعزف الدربوكة وأعرف وأغني الأغاني العربية، سأخبركم بقراري خلال يوم أو يومين، إنه عرض جذاب ورائع للغاية".

واختتم الكاتب مقاله بالقول: "إذا قبلت آتيا العرض، فسوف تحضر الحفلة التي ستقام في قصر الأمير".

آتيا

دانيز آتيا يلماز (بالتركية: Deniz Atiye Yılmaz)‏ واسمها الفني آتيا دانيز (مواليد 22 نوفمبر 1988 في بريمن)، هي مغنية بوب وكاتبة غنائية تركية بدأت مسيرتها الفنية عام 2007.

نشرت آتيا العديد من أعمالها في اللغتين التركية والإنجليزية، واشتهرت بعد تقديمها أغنية "ا أعتقد ذلك". وفي الألبوم الثاني والذي كان اسمه "آتيا" سنة 2009 حققت أغنيتين في الألبوم نجاحاً كبيراً في تركيا وهما "Muamma" و"Salla"‏.