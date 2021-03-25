هندي وحبيبته ينتحران أمام قطار البضائع

بسبب رفض عائلاتهم ارتباطهم، قرر شاب هندي بالإتفاق مع حبيبته أن يُنهيا حياتهما أمام إحدى القطارات السريعة ليضعوا نهاية لقصة الحب التي جمعتهما.

وصرح مفتش الشرطة العام "باريلي راجيش"، أن شابًا يُدعى باوان كومار ويبلغ من العمر 22 عامًا وحبيبته "شاليني" البالغة من العمر 21 عامًا لقوا حتفهم أمام قطار البضائع السريع بمقاطعة شاهجاهانبور بولاية أوتار براديش الهندية بعد إلقاء أنفسهم أمامة يوم الأحد الماضي.

وأكد "راجيش" أن سائق القطار حاول تفادي دهسهم باستخدام مكابح الطوارئ ولكن في النهاية لم يتمكن من إنقاذهم.

وتابع "راجيش" في تصريحاته أن الثنائي كانوا يعيشون في نفس المكان في منطقة نيجوهي ولم يكن بحوزتهم رسالة انتحار وأن السبب وراء فعلتهم أن عائلاتهم عارضت ارتباطهم.

وأعرب "راجيش" عن حزنه بعد وقوع هذا الحادث الذي وصفه بـ " المأساوي"، وقال أن لكل شخص بالغ الحق في اختيار شريك حياته والزواج به طالما يبلغ ايضاً السن القانوني.

وبعد إرسال الجثث للفحص والتشريح، اتهمت عائلة الفتاة شاليني أن كومار هو من أجبرها على الانتحار ولكنهم فشلوا في تقديم إثبات يؤيد ادعاؤهم.

والجدير ذكره أن هذه الحادثة متكررة بشكل كبير في الهند ويلجأ الكثير من المتحابين لإنهاء حياتهم بسبب رفض العائلات ووقوفهم حائلاً أمام الزواج لذلك دعا العديد من المسئولين بالهند لتقديم جلسات مشورة للأشخاص الراغبين بالزواج ويواجهون تهديدات ورفض عائلاتهم وأيضًا لمساعدة صغار السن الذين يتم تزويجهم رغمًا عن إرادتهم.

لؤلؤة أحمد

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