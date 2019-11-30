هند القحطاني ترد على منتقدي رقصها بالسخرية.. فيديو!

بعدما تعرضت السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني لهجوم كبير بسبب فيديو رقصها بطريقة مثيرة قررت القحطاني الرد على جميع منتقديها عبر حسابها الخاص في سناب شات.

وكتبت القحطاني في ردها على الهجوم: " أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءكم، وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم، لذلك في سنابات القادمة أوجه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقضّ مضجعي وأدمع عينَيّ".

لتظهر في الفيديوهات التي تلي تعليقها وهي ترقص بطريقة أكثر استفزازًا من السابقة مُرتدية هوت شورت جينز وملابس ضيقة تكشف عن جسدها، في تعمد واضح منها لاستفزاز مُتابعيها وجميع من انتقدها بسبب رقصها.

ومن المعروف عن هند القحطاني استفزازها للشعب السعودي بشكل مستمر بسبب أفكارها وأرائها، إذ سبق لها وأن دعمت المثليين بشكل علني وواضح، كما أنها نشرت لها فيديو وهي تفطر في أحد أيام رمضان موضحة أنه مفطرة بعذر شرعي، مما أثار ضجة كبيرة ضدها وهجوم حاد.

ويُطالب الشعب السعودي باستمرار أن لا تتحدث القحطاني باسمهم وأن تزيل اسم عائلتها من اسمها لأنها لا تمثل الشعب السعودي ولا المجتمع.

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