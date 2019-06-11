واقعة غريبة.. مصرية تُنذر زوجها على يد محضر لمنعه من تعاطي الحشيش

لجأت سيدة مصرية لحيلة غريبة لتنهي شره زوجها في تدخين الحشيش بعدما فشلت جميع محاولاتها فى إقناعه بالإقلاع عن تناوله، فقررت أن تبعث له إنذارًا على يد محضر، للامتناع عن تعاطى مخدر "الحشيش" فى مدة أقصاها 30 يومًا.

وقالت الزوجة في إنذارها إنها عاشت عدة سنوات برفقة شريك عمرها أنجبت منه طفلاً يدعى "أحمد"، لكن الحياة الزوجية كانت دومًا مهددة بالانفصال، في ظل تعاطيه لمخدر الحشيش.

وأوضحت في إنذارها أنها لجأت لهذا الأمر بعد تفكيرها الدائم في عقاب زوجها شرعًا أمام الله، وقانونًا بالحبس، ولرهبتها من قدوم رجال الأمن، للقبض عليه.

وقالت المرأة إنها تحرص على استمرار الحياة الزوجية، ولذلك أنذرت زوجها بالكف عن تعاطي الحشيش المُخدر، من أجل استمرار الحياة الزوجية، واحتراما لقدسيتها، من أجل تربية الصغير، في حياة هادئة مطمئنة، وخوفًا على أمواله التي استنفذها وصحته التي دمرها.

وبينت أنها طلبت منه الامتناع عن تناول الحشيش المجرم قانونًا، احترامًا للحياة الزوجية.

يذكر أن عقوبة تعاطي المخدرات، المعاقب عليه بموجب القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 طبقا لنص المادة 39 من القانون الموضح سالفًا هي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".

لمزيد من اختيار المحرر:

تاجر مخدرات أمريكي يشعل مواقع التواصل بـ"رقبته"