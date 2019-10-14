وزير الخارجية الأمريكي يتلقى هدية غير متوقعة من صحفية إيطالية.. ماهي دلالتها؟!

تبدو فكرة تقديم (الجبن) كهدية للآخرين فكرة رائعة لا تنفصل من الناحية الأنثروبولوجية عن الهبة والعطاء، لكنها لا تبدو كذلك إذا قُدمت من صحفية إيطالية لمسؤول أمريكي كبير.

وفي التفاصيل، قدمت مراسلة البرنامج الساخر في التلفزيون الإيطالي "أليس مارتينيلي" قطعة من جبنة البارميزان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء لقائه نظيره الإيطالي "جوزيبي كونتي".

Woman gives Secretary Pompeo cheese in Rome. Italian Prime Minister Conte has woman removed. pic.twitter.com/2iZ8cNasxQ — CSPAN (@cspan) October 1, 2019

ووصفت المراسلة الإيطالية هذه الهدية بأنها رمز لقلق إيطاليا من سياسة واشنطن التي قد تهدد الكثير من منتجي الأغذية الإيطاليين.

وأثار هذا التصرف غضب رئيس الوزراء "جوزيبي كونتي" الذي قال: "لا يمكن حماية إيطاليا بهذه الطريقة... اسمحوا لي القيام بعملي رئيسًا الوزراء"، وبعد ذلك اصطحبها ضباط الأمن إلى خارج القاعة.

يذكر أن السلطات الأمريكية تعتزم فرض رسوم جمركية على عدد من السلع الأوروبية، الأمر الذي يثير قلق إيطاليا التي تعتبر أن هذه الخطة قد تلحق الضرر بمنتجي الأغذية المحليين.

يشكو صناع جبن البارميزان الإيطالي الشهير، من تعرضهم للظلم، بسبب التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على منتجاتهم.

وقد هدد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بفرض رسوم تصل نسبتها إلى 100 بالمئة على عدد من المنتجات الغذائية الأوروبية، التي تشمل من إيطاليا، البارميزان وزيت الزيتون والنبيذ والمعكرونة.

وكنتيجة لذلك، قد يرتفع سعر جبن البارميزان في الولايات المتحدة من 40 إلى 60 دولارًا للكيلوجرام، بحسب ما قاله رئيس اتحاد منتجي البارميزان، نيكولا بيرتينيلي.

وأضاف أنه "وفقًا لتقديراتنا، فقد تنهار (المبيعات) في السوق الأمريكية بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة".