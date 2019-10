وزير الخارجية الأمريكي يتلقى هدية غير متوقعة من صحفية إيطالية.. ماهي دلالتها؟!

تبدو فكرة تقديم (الجبن) كهدية للآخرين فكرة رائعة لا تنفصل من الناحية الأنثروبولوجية عن الهبة والعطاء، لكنها لا تبدو كذلك إذا قُدمت من صحفية إيطالية لمسؤول أمريكي كبير.

وفي التفاصيل، قدمت مراسلة البرنامج الساخر في التلفزيون الإيطالي "أليس مارتينيلي" قطعة من جبنة البارميزان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء لقائه نظيره الإيطالي "جوزيبي كونتي".

Woman gives Secretary Pompeo cheese in Rome. Italian Prime Minister Conte has woman removed. pic.twitter.com/2iZ8cNasxQ